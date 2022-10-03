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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| سعر صادم لـ مكياج سالي عبد السلام يوم زفافها وامنعها فورا.. 3 أطعمة باللانش بوكس تسبب السرطان للأطفال

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أرقام خرافية… سعر صادم لـ مكياج سالي عبد السلام يوم زفافها.. شاهد

تصدرت الإعلامية سالي عبد السلام، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما احتفلت مساء أمس بزفافها وسط حضور عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

خطفت سالي عبد السلام، الأنظار في حفل زفافها بفستان أنيق وراق  من توقيع مصمم الأزياء اللبناني نيكولاس جبران، تميز مصنوع من القماش المطرز بالكامل، وبصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة ما زاد من جمالها وأناقتها.

بعد سعر فستانها في صاحبة السعادة.. مبلغ صادم لإطلالة ياسمين صبري الأخيرة| شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتألقت ياسمين صبري، في الصور مرتدية بنطال من الجلد باللون الأسود ذا تصميم مختلف، ونسقت معه جاكيت باللون الأسود لإكمال ظهورها،  وانتعلت بوت بكعب عالي باللون الأسود أيضا.

 

امنعها فورا.. 3 أطعمة باللانش بوكس تسبب السرطان للأطفال

تحتار كل أم في تقديم أكلات مختلفة للأطفال في اللانش بوكس، وتقدم بعض الأمهات الأكلات السريعة مثل البرجر والناجتس والهوت دوج، وقد تعتبر الوجبات السريعة غير صحية إلى حد كبير ويمكن أن تحول الأطفال إلى أشخاص أكثر عرضة للإصابة بالسرطان ويعانون من السمنة المفرطة وكسالى.

تعطيل الحياة وتأخير الحمل.. مرض شائع بين النساء يسبب أضرارا خطيرة

بطانة الرحم المهاجرة من الأمراض المنشرة بشكل واسع بين النساء والفتيات، وكلما كان اكتشافها سريع كلما نجت المريضة من مضاعفات ومتاعب بطانة الرحم.

سالي عبد السلام الاعلامية سالي عبد السلام ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري بطانة الرحم المهاجرة

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