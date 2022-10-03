3 لاعبين.. الأهلي يستعد لحسم التعاقد مع صفقة جديدة| تفاصيل

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عدم الاتفاق بين الأهلى وفوفانا، ويفاضل النادي بين ثلاث لاعبين أفارقة ولاعب تحت السن ليس أفريقيا.

وكتب فرج عامر: “الأهلي لن يتفق بخصوص فوفانا، للمبالغة المالية، ولكن الأهلي يفاضل بين ثلاث لاعبين أفارقة أهمهم من ساحل العاج، ولاعب تحت السن ليس أفريقيا ظهر في الصورة مؤخرا”.

الأهلي يستعد لمواجهة الاتحاد المنسيتري:

في سياق آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة الاتحاد المنسيتيري التونسي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد المنستيري، عصر يوم الأحد الموافق 9 من أكتوبر المقبل بتونس، على أن يكون لقاء العودة في القاهرة أحد أيام 14، 15، 16 من الشهر ذاته.

ويمثل الأهلي والزمالك مصر في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بينما يشارك بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

وكان الأهلي خسر نهائي النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، أمام الوداد المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، ويأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني بـ 5 ألقاب لكل فريق.

