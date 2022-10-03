أزمة في تعاقد الأهلي مع محترف جديد.. فيديو

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن إدارة نادي كاواساكى اليابانى تحفظت على طب النادي الأهلي بسداد قيمة صفقة البرازيلى مارسينهو لاعب الفريق على قسطين خلال الفترة الحالية قبل الاعلان الرسمي عن بيع اللاعب رسميا.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع إدارة نادي كاواساكى اليابانى على ضم البرازيلى مارسينهو مقابل مليون و800 ألف دولار بدلاً من مليون و200 ألف قيمة عرض النادي الأهلي الأول الذي تم رفضه ثم زيادة المقابل المادي لإتمام الصفقة بشكل رسمي".

وتابع: "ترغب إدارة الأهلي في دفع قيمة الصفقة على قسطين، فى حين يرغب النادي اليابانى الحصول على قيمة بيع المحترف البرازيلى "كاش"، مما دفع الأهلي لتقريب وجهات النظر ، من أجل الحصول على خدمات اللاعب".

اعتراض محمد محمود..

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمد محمود لاعب وسط فريق الأهلي رفض قرار إدارة ناديه بالرحيل على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل غلق باب القيد في 10 أكتوبر الجاري.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" تمسك محمد محمود لاعب وسط فريق الأهلي بالاستمرار مع المدير الفني الجديد السويسري مارسيل كولر ورفض العروض المقدمة لضمه على سبيل الإعارة في الوقت الحالي".

وتابع: "أبلغ لاعب وسط فريق الأهلي مسؤلي ناديه برفضه الرحيل على سبيل الإعارة وأنه يسعى للوصول إلى أفضل فورمة فنية وبدنية على أمل الحصول على فرصة المشاركة تحت قيادة مارسيل كولر".

قائمة الأهلي..

السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي استقر على قائمة المباراة التي ستكون على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوى – على لطفى – مصطفى شوبير.



خط الدفاع: محمود متولى – ياسر إبراهيم – رامى ربيعة – محمد مغربى – على معلول- أكرم توفيق – محمد هانى – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – أيمن أشرف .



خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – برونو سافيو – أحمد نبيل كوكا – أحمد حمدى عبد القادر - رأفت خليل – حمدى فتحى – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – زياد طارق – محمد مجدى أفشة.



خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – شادى حسين.