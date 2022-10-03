تعرف على قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد المنيستري

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي استقر على قائمة فريقه بشكل شبه نهائي لمباراة الاتحاد المنيستري يوم 9 أكتوبر الجاري في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي استقر على قائمة المباراة التي ستكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى – على لطفى – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولى – ياسر إبراهيم – رامى ربيعة – محمد مغربى – على معلول- أكرم توفيق – محمد هانى – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – أيمن أشرف .

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – برونو سافيو – أحمد نبيل كوكا – أحمد حمدى عبد القادر - رأفت خليل – حمدى فتحى – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – زياد طارق – محمد مجدى أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – شادى حسين.