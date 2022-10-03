من كوب سكر فقط.. طريقة عمل قشطة حلاوة المولد

قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طريقة عمل القشطة لحلاوة المولد النبوي.
طريقة عمل قشطة حلاوة المولد ..
المقادير :
٢ كوب سكر _ نص كوب ماء _ ثلاث اربع
كوب عسل جلوكوز _ فانيليا
نص كوب ماء ساخن _ ٢ معلقة كبيرة جيلاتين
جوز هند
الطريقة :
_ نضع الجيلاتين مع الماء الساخن في بولة واقلبهم جيدا واتركهم على جنب
_ نضع السكر والماء وعسل الجلوكوز في حلة على النار مع التقليب المستمر حتى يذوب السكر مع اضافة الفانيلا
_ يترك الشربات على نار متوسطة حتى يغلي
_ ثم اخذ نقطة منه اذا وجدتها تلزق وتعمل خيط بين الاصبعين يكون كده تمام
_ نضع الجيلاتين في بولة اكبر واضرب بالمضرب الكهربي مع اضافة العسل على شكل خيط
_ استمر في الضرب حتى يصبح مثل الكريمة الثقيلة
_ ادهن صنيه بقليل من الزيت وارشها بجوز الهند
او النشا ونصب الخليط فيها
_ نرش على الوجه جوز هند او نشا ليسهل فرده وتسويته
_ تترك في المطبخ خارج الثلاجة حوالي ١٢ ساعة
حتى تتماسك
_ ادهن سكينه بالزيت وتقطع مربعات وتقدم