سبب ملابسه.. مذيع نشرة يتعرض لسخرية المشاهدين في بريطانيا

في موقف نادر من نوعه، تعرض مذيع نشرة لسخرية المشاهدين في بريطانيا بسبب ملابسه التي ادعي المتابعين له أنها شتت اننباههم.

لاقي توماش شافرناكر مقدم نشرة Countryfile للأخبار الزراعية والبيئية في بريطانيا حالة هجوم كبيرة وفقا لصحيفة «اكسبريس» البريطانية.

ويرجع السبب وراء حالة الهجوم على مذيع النشرة البريطاني إلى كون ملابسه ضيقة وتشبه الخرائط الجوية المعروضة خلفه بالشاشة بحد كبير.

بسبب ملابسه..مذيع نشرة يتعرض لسخرية المشاهدين في بريطانيا

بسبب ملابسه..مذيع نشرة يتعرض لسخرية المشاهدين في بريطانيا

تصرف صادم من مذيع صيني

أصيب مذيع الأخبار الصيني، هوانج شينكي، بنزيف في أنفه تسرب إلى فمه على الهواء مباشرة إلا أنه أصر على إكمال واجبه المهني دون أن يُشعر الآخرين بتأثره بالموقف الصادم ورغم محاولة زميلته تقديم أي مساعدة له.

خاف على وظيفته



وترك هذا الموقف المشاهدين في مدينة سوجو الواقعة جنوب شرق مقاطعة جيانجسو بشرق الصين بحالة من القلق مع تباين الآراء.

وحسبما ذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» الصينية، فإن نزيف هوانج شينكي بدأ بعد وقت قصير من بدء البرنامج الإخباري.

وعلق مذيع الأخبار على الموقف بإنه كان همه الرئيسي إنهاء البث خوفا من طرده ومنعه من تقديم البرنامج.

وأثار المقطع الذي انتشر بسرعة على تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني Weibo قلق المستخدمين بشأن مقدم الأخبار.

وأشاد البعض بمهنية هوانج بينما تساءل البعض الآخر عما إذا كان يخشى العواقب إذا توقف لطلب المساعدة.

وقال أحد الأشخاض: «لم أستطع رؤية أي احتراف»، وأضاف شخص آخر: «هل كان من الصعب للغاية تحويل الكاميرا إلى زميلته؟ فلم يكن منفردا بالتقديم».