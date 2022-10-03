رشا مجدى: مصر تتمتع ببنية أساسية حديثة.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدى، مقدمة برنامج صباح البلد، إن الرئيس السيسى أكد أن الفرص الاستثمارية المتنوعة متاحة فى كافة القطاعات التنموية بتيسيرات كبيرة.

البنية التحتية فى مصر

وأضافت الإعلامية رشا مجدى، خلال تقديمها ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن مصر تتمتع حالًا ببنية أساسية حديثة تتمثل بشبكة نقل وطرق وموانئ حديثة.

وأشارت مقدمة برنامج صباح البلد، إلى أن إنجازات مصر بسبب الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم لكل أنواع الاستثمار، فكلها أسباب تمثل قاعدة داعمة للاستثمار الأجنبى فى مصر وتعزيز التعاون المشترك.