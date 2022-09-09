عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أبو العينين: الرئيس السيسي أنقذ مصر من الفوضى والانهيار.. الأولوية في الوقت الحاضر لجذب الاستثمار وتشجيع الصناعة.. والشعب أصبح لديه مناعة ضد أكاذيب أهل الشر

النائب محمد أبوالعينين
النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب بمؤتمر عقد المواطنة

محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب:

العالم يعيش أسوأ ازمة إقتصادية.. ولولا جهود الرئيس والحكومة لكانت مصر تعيش كارثة إقتصادية واجتماعية حقيقية

• رغم ما نواجهه من تحديات وصعوبات.. لكن وضع مصر أفضل كثيرًا من دول كبرى

• أولوية مصر الأولى يجب أن تكون جذب الاستثمار وتشجيع الصناعة والزراعة والاقتصاد الحقيقي

• نحتاج إلى سياسات جديدة وحوافز غير تقليدية لجذب وتوطين صناعات المستقبل عالية القيمة المضافة

• لابد من الاعداد الجيد للمؤتمر الاقتصادي ليخرج بحلول للمشكلات الراهنة ورؤى جديدة لبناء مصر الصناعية المتقدمة

• الشعب المصرى اصبح لديه مناعة ضد أكاذيب وتضليل أهل الشر

• نفخر بما حققته مصر في عهد الرئيس السيسي وعلينا التسويق الجيد لهذه الإنجازات فى الداخل والخارج

• كلنا فى مركب واحد.. والعبور بمصر من الأزمة العالمية الراهنة مسؤولية يتحملها الجميع

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحديثه للشعب المصري ورسائله التي تضمنت مكاشفة حقيقية وصريحة حول كافة القضايا والتساؤلات التي تهم الشارع المصري، وذلك خلال فعاليات تدشين وحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس.

وقال أبو العينين إن الرئيس السيسي أنقذ مصر من الفوضى والانهيار، وعبر بها الى البناء والاستقرار، في الوقت الذي يعيش فيه العالم أسوأ ازمة إقتصادية، ولولا جهود الرئيس والحكومة لكانت مصر تعيش كارثة إقتصادية واجتماعية حقيقية.

وأضاف وكيل مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار مع الإعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد، أنه على الرغم ما نواجهه من تحديات وصعوبات، لكن وضع مصر افضل كثيرا من دول كبرى، فمصر أصبحت محل تقدير العالم.. وبلدنا حققت نقلة في الصادرات والحد من الاستيراد وتعظيم الإنتاج المحلي، وخلال 8 سنوات استطاعت مصر أن تتغير كثيرًا بفضل المشروعات العملاقة التي أُنجزت.

وقال أبو العينين إن أولوية مصر في الوقت الحاضر، جذب الاستثمار وتشجيع الصناعة والزراعة والاقتصاد الحقيقي، نحتاج إلى سياسات جديدة وحوافز غير تقليدية لجذب وتوطين  صناعات المستقبل عالية القيمة المضافة.

وتابع: يجب علينا جذب الشركات التكنولوجية الحديثة في العالم وتوطينها في مصر، ووضع روشتة اقتصادية لتصبح مصر أولي الدول الجاذبة للاستثمارات العالمية، واستغلال الكوادر المصرية والمتخصصين فى الترويج لرؤية مصر الصناعية، لأن العالم لم يعد متعاونا، وكل دولة تحاول أن تنجو بنفسها من الأزمة.

وطالب أبو العينين بدراسة مشكلات الاستثمار ومعالجتها قبل مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، مؤكدًا أن مصر الأقوى بالشرق الأوسط وعلينا جذب 100 شركة عالمية للاستثمار في بلدنا.

وأكد أنه لابد من الإعداد الجيد للمؤتمر الاقتصادي الذى دعا اليه الرئيس السيسى ليخرج بحلول جذرية للمشكلات الراهنة ورؤى جديدة لبناء مصر الصناعية المتقدمة.

وعن ترويج الشائعات عن مصر والتقليل من إنجازاتها، قال أبو العينين إن الشعب المصرى اصبح لديه مناعة ضد أكاذيب وتضليل أهل الشر، ونحن نفخر بما حققته مصر في عهد الرئيس السيسي وعلينا التسويق الجيد لهذه الانجازات فى الداخل والخارج.

وتابع وكيل مجلس النواب: كنا شهود على معاناة 2011 وفي الخارج كانوا فاكرين مصر كلها إرهاب، والتهديد الأمني والصورة الذهنية السلبية بعد 2011 كانت كفيلة بقطع الاستثمارات.

واختتم أبو العينين: "كلنا فى مركب واحد والعبور بمصر من الازمة العالمية الراهنة مسؤولية يتحملها الجميع".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتضربني علشان تاخد حقها الشرعي.. حمدي يستغيث بمحكمة الأسرة

تطور جديد في أزمة مصطفى فتحي .. تفاصيل

سفاح.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم يلعب في الدوري البرتغالي

متشطبة والتسليم فوري.. الفرصة الأخيرة لشقق سكنية في 6 أكتوبر وأسعارها 40 ألفا

وضع يده على صدرها وفخذها.. مدير مدرسة يهتك عرض معلمة

محادثات وعلاقات محرمة| مدرسة مع طالب بالفصل ومكالمات تكشف المستور

5 قنوات تنقل مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

كما انفرد صدى البلد | السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا لـ الأهلي

ترشيحاتنا

بلاش منها .. المشروبات الغازية الدايت تهدّدك بـ 8 أمراض خطيرة

مارسيل كولر | الإصابة سبب توقفه.. والأهلي أجبره على العودة

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع محمود عبد الحفيظ زلاكة لمدة 5 سنوات

ما لم يعلنه التاج البريطاني..أسرار في علاقات الملكة إليزابيث و13 رئيسا أمريكيا|صور

خطة جسر لندن.. ماذا ينتظر بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

انتهاك للبروتوكول الملكي.. بريطانية تفاجئ تشارلز الثالث بقبلة أمام الحشود.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل وجبة مكرونة شهية

دوق وكونتيسة.. تغييرات في الألقاب الملكية بعد جلوس تشارلز على عرش بريطانيا

بعد عودتها لزوجها.. أيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة| شاهد

أسعار لافتة وماركة أسطورية .. ثلاث نجمات يتنافسن بإطلالات خرافية

فيديو

الجنازة الأضخم في العصر الحديث.. هنا يدفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ