عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الإصابة القوية.. مسيرة أجايي مع الفرق المصرية والعربية

جونيور أجاي
جونيور أجاي

أعلن عمر الغنيمى نائب رئيس نادى سموحة، حجم إصابة النيجيرى جونيور أجاي لاعب الفريق بكسر فى "قصبة" الرجل لافتاً إلى أنه سيتم وضع اللاعب فى الجبس عقب إثبات الأشعه إصابته.

وكشف طبيب الفريق أحمد رمضان أن فترة غياب أجاي عن الملاعب لن تقل عن شهرين ونصف أي ما يقرب من 75 يوماً، ما بين وضع قدمه فى الجبس والتأهيل للعودة للمباريات.

وتعرض أجاي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه التى أقيمت أمام القناة على ملاعب سموحة ضمن استعدادات الفريق السكندري لبطولة الدوري الممتاز التى ستنطلق منتصف أكتوبر المقبل.

وتم نقل اللاعب النيجيري أجاي لأحد مستشفيات سموحة بسيارة إسعاف من أجل الخضوع لأشعة وفحوصات وتحديد حجم إصابته.

على طريقة كهربا .. لاعب آخر مهدد بالإيقاف والغياب عن الأهلي

الصفقة باظت .. ليفربول يصدم إبراهيم عادل نجم بيراميدز

سموحة يضم أجاي

وأعلن نادي سموحة في شهر يوليو الماضي عن تعاقده بشكل رسمي مع الجناح النيجيري جونيو أجاي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصل سموحة على توقيع جونيور أجاي لمدة 3 مواسم قادماً من النصر الليبي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد اجتيازه الكشف الطبي .

خروج الأهلي.. حالة وحيدة أمام الزمالك لتحسين تصنيفه بمجموعات دوري الأبطال

أزمة ملهاش لازمة .. تفاصيل واقعة الأرقام فى معسكر منتخب مصر

فسخ التعاقد مع الأهلي 

النيجيري أجاي غادر الأهلي بعدما تم فسخ عقده بالتراضي وذلك خلال شهر ديسمبر من عام 2021.

الدوري الليبي 
 

أعلن نادي النصر الليبي في شهر فبراير الماضي تعاقده مع لاعب الأهلي المصري السابق، النيجيري جونيور أجاي في صفقة أنتقال حر .

ونشر حساب نادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “نسر أتى من نيجيريا يحوم في الأجواء البنغازية” ، مرفق بيه مقطع فيديو للترحيب بقدوم أجاي .

صنع وسجل 31 هدفا .. أرقام إبراهيم عادل صفقة ليفربول المحتملة

سيناريو كهربا يتكرر.. حالة وحيدة تنقذ برونو سافيو في الأهلي من الإيقاف

مسيرة أجاي

جونيور أجاي من مواليد 29 يناير 1996، لعب لنادى ليون النيجيرى قبل أن يجذب أنظار كشافة نادى الصفاقسى التونسى الذى تعاقد معه فى 15 سبتمبر 2016 وشارك معه فى 28 مباراة بمسابقة الدورى بمعدل 2388 دقيقة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.
 

الانتقال الي الأهلي 
 

ومع بداية موسم 2016 / 2017 أعلن النادى الأهلى تعاقده مع أجايى ليكون اللاعب الثانى الذى ينضم لصفوف الفريق الأحمر قادمًا من الصفاقسى التونسى بعد على معلول، وذلك مقابل 2 مليون و500 ألف دولار تحملها النادى الأحمر لشرائه فى صفقة تمتد 4 سنوات كاملة.

المهاجم النيجيري جونيور أجاي كان أحد أهم العناصر التى يعتمد عليها الفريق الأحمر فى مركز الجناح الأيسر نظرًا للمهارة التي يتمتع بها جونيور آجاي، عندما انضم أجايي للأهلي وخلال أسابيعه الأولى مع الفريق كان خجولا للغاية وغير قادر على الدخول فى الأجواء مع باقى زملائه، ولكن بمجرد تأقلمه مع الوضع انفجر فى وجه خصومه وسجل الكثير من الأهداف وتألق بشدة.

ولم يشارك أجاي فى أى مباراة مع الأهلي منذ نهائي دوري أبطال أفريقيا في 27 نوفمبر 2020 حينما قاد المارد الأحمر للفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي القرن الشهير حيث تعرض للإصابة فى الوتر الوحشى قبل أن يتعافى ويعود للمشاركة في تدريبات الاهلى الجماعية ولكنه لم يستعد فورمته الفنية والبدنية ليقرر المارد الأحمر وضعه على قائمة الانتظار قبل أن يتم فسخ التعاقد بين الطرفين بصورة ودية.

أجاي - الأهلي سموحة الدوري الصفاقسي التونسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير : صلاح محسن هينتقل مجانا للزمالك أو بيراميدز

حدد وجهته المقبلة .. شوبير يعلن رحيل لاعب مفاجأة عن الأهلي

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

توفى والدي وترك لنا مبلغ كبير مصدره حرام فهل نوزعه ميراثا ؟ علي جمعة يجيب

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-10-2022.. فيديو

بعد الحديث عن مفاوضات الزمالك.. مصطفى شلبي يوقع للأهلي.. فيديو

طمع في الأهلي.. تصرف غريب من النادى الياباني فى صفقة مارسينيو| تفاصيل

صفقة جديدة.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

موضوعات متعلقة

سموحة يتعادل مع طنطا سلبيا بمباراة تحضيرية للموسم الجديد

بعد خضوعه لعملية جراحية.. شاهد أول صورة لـ جونيور أجاي

ترشيحاتنا

بعد ارتفاع ثمنه.. سعر كرتونة البيض بمنافذ الزراعة

وزير التعليم: 10 آلاف جنيه للطلاب المصابين بمدرسة كرداسة وإعفاءهم من المصروفات

اقتحام جديد لبنك لبناني وحصول مودع على 12 ألف دولار.. شاهد

مجلس الوزراء ينفي نقص أدوية الأورام بالمستشفيات الحكومية 

ارتفاع ضحايا مباراة اندونيسيا من الأطفال.. أخر تطورات الحادث الكارثي

بعد انهيار سور مدرسة كرداسة .. طلب برلماني عاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من هذه العلامة على الجلد .. تشير للإصابة بمرض خطير

طريقة عمل الجبنة الرومي زى المصانع

بعد كشفها مواصفات فتى أحلامها.. صور أثارت ضجة لـ نادية الجندي| شاهد

شكلها غريب.. مايا دياب بإطلالة تثير الجدل | شاهد

فيديو

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ