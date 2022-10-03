بعد الإصابة القوية.. مسيرة أجايي مع الفرق المصرية والعربية

أعلن عمر الغنيمى نائب رئيس نادى سموحة، حجم إصابة النيجيرى جونيور أجاي لاعب الفريق بكسر فى "قصبة" الرجل لافتاً إلى أنه سيتم وضع اللاعب فى الجبس عقب إثبات الأشعه إصابته.

وكشف طبيب الفريق أحمد رمضان أن فترة غياب أجاي عن الملاعب لن تقل عن شهرين ونصف أي ما يقرب من 75 يوماً، ما بين وضع قدمه فى الجبس والتأهيل للعودة للمباريات.

وتعرض أجاي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه التى أقيمت أمام القناة على ملاعب سموحة ضمن استعدادات الفريق السكندري لبطولة الدوري الممتاز التى ستنطلق منتصف أكتوبر المقبل.

وتم نقل اللاعب النيجيري أجاي لأحد مستشفيات سموحة بسيارة إسعاف من أجل الخضوع لأشعة وفحوصات وتحديد حجم إصابته.

سموحة يضم أجاي

وأعلن نادي سموحة في شهر يوليو الماضي عن تعاقده بشكل رسمي مع الجناح النيجيري جونيو أجاي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصل سموحة على توقيع جونيور أجاي لمدة 3 مواسم قادماً من النصر الليبي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد اجتيازه الكشف الطبي .

فسخ التعاقد مع الأهلي

النيجيري أجاي غادر الأهلي بعدما تم فسخ عقده بالتراضي وذلك خلال شهر ديسمبر من عام 2021.

الدوري الليبي



أعلن نادي النصر الليبي في شهر فبراير الماضي تعاقده مع لاعب الأهلي المصري السابق، النيجيري جونيور أجاي في صفقة أنتقال حر .

ونشر حساب نادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “نسر أتى من نيجيريا يحوم في الأجواء البنغازية” ، مرفق بيه مقطع فيديو للترحيب بقدوم أجاي .

مسيرة أجاي

جونيور أجاي من مواليد 29 يناير 1996، لعب لنادى ليون النيجيرى قبل أن يجذب أنظار كشافة نادى الصفاقسى التونسى الذى تعاقد معه فى 15 سبتمبر 2016 وشارك معه فى 28 مباراة بمسابقة الدورى بمعدل 2388 دقيقة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.



الانتقال الي الأهلي



ومع بداية موسم 2016 / 2017 أعلن النادى الأهلى تعاقده مع أجايى ليكون اللاعب الثانى الذى ينضم لصفوف الفريق الأحمر قادمًا من الصفاقسى التونسى بعد على معلول، وذلك مقابل 2 مليون و500 ألف دولار تحملها النادى الأحمر لشرائه فى صفقة تمتد 4 سنوات كاملة.

المهاجم النيجيري جونيور أجاي كان أحد أهم العناصر التى يعتمد عليها الفريق الأحمر فى مركز الجناح الأيسر نظرًا للمهارة التي يتمتع بها جونيور آجاي، عندما انضم أجايي للأهلي وخلال أسابيعه الأولى مع الفريق كان خجولا للغاية وغير قادر على الدخول فى الأجواء مع باقى زملائه، ولكن بمجرد تأقلمه مع الوضع انفجر فى وجه خصومه وسجل الكثير من الأهداف وتألق بشدة.

ولم يشارك أجاي فى أى مباراة مع الأهلي منذ نهائي دوري أبطال أفريقيا في 27 نوفمبر 2020 حينما قاد المارد الأحمر للفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي القرن الشهير حيث تعرض للإصابة فى الوتر الوحشى قبل أن يتعافى ويعود للمشاركة في تدريبات الاهلى الجماعية ولكنه لم يستعد فورمته الفنية والبدنية ليقرر المارد الأحمر وضعه على قائمة الانتظار قبل أن يتم فسخ التعاقد بين الطرفين بصورة ودية.