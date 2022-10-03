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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صفحة على فيس بوك .. نصاب يوهم المواطنين بقدرته على توفير عملات مقلدة

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإنشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " يقوم من خلاله بالترويج لبيع العملات المزورة وقدرته على تزوير كافة الأوراق الرسمية واختراق الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى.

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بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى تحديد صاحب الحساب وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية) وقيامه من خلال ذلك الحساب المشار إليه بالنصب والإحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إيهامهم بقدرته على إتيان تلك الأفعال المشار إليها " على خلاف الحقيقة ".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على محادثات ومقاطع فيديو  تؤكد نشاطه الإجرامى المشار إليه) ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى  على النحو المشار إليه ، كما أضاف بقيامه بغلق الحساب المشار إليه خشية ضبطه وإنشائه حسابات آخرى خاصة به على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بأسماء مختلفة وإستخدامها لمواصلة نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية جرائم النصب والاحتيال جرائم الأموال العامة

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