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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: الجسر العربي تقوم بدور كبير في تعزيز حركة التجارة البينية

اجتماع وزراء النقل
اجتماع وزراء النقل

عقدت الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة اجتماعها التاسع والسبعين في القاهرة برئاسة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وبحضور كل من المهندس وجيه عزايزة وزير النقل الاردني، والكابتن ناصر حسين، وزير النقل العراقي وأعضاء مجلس إدارة الشركة.


استعرضت الجمعية العمومية الميزانية العمومية ونتائج أعمال ونشاط الشركة خلال 2022، حيث حققت الشركة نتائج إيجابية بالرغم من بيئة العمل الصعبة والمتغيرات والظروف والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، والظروف العالمية الراهنة حيث اتخذت إدارة الشركة مجموعة من الإجراءات، ووضعت خطط عمل، واعتمدت سياسات جديدة للتكيف مع الظروف التي فرضتها هذه الجائحة العالمية، مثل تطبيق سياسة الأسعار المرنه في المواسم التي تتراجع فيها اعداد الركاب وزيادة النشاط السياحي على خط العقبة – طابا وإعادة هيكلة أسعار التذاكر واذونات الشحن لتتوائم مع المصاريف التشغيلية بالاضافة الى تمديد عقد تأجير القارب بابل لمدة (12) شهر وتأجير الباخرة عمان واستثمار السيولة المتوفرة بأفضل طريقة ممكنة وكذلك المتابعة المستمره مع شركة التأمين وتطوير نظام حجز مسبق لبيع التذاكر من خلال المحفظة الالكترونية وكذا المتابعة الحثيثة لاستثمارات الشركة في كل من الشركة العربية لادارة السفن والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية وتعزيز النشاط الدعائي . 
 

وتم استعراض استراتيجية الشركة وخطط العمل المستهدفه لعام 2023 من حيث تحديث وتطوير اسطول الشركة ( شراء قارب سريع وشراء باخرة شحن ) ، واستغلال مشروع وزارة السياحة الأردنية لفتح السوق الأردني امام المجموعات السياحية من الجنسية المصرية  والتنسيق مع وزارات السياحة والوزارات ذات العلاقة في كل من الأردن ومصر لتنفيذ برامج سياحية متنوعة  والعمل مع شركات النقل البري لاطلاق خط حافلات القاهرة – دمشق وبالعكس بالاضافة الاستمرار بالعمل بسياسة الأسعار المرنة وتقديم خدمات تكاملية وعروض تشجيعية لزيادة معدلات الاركاب وكذلك الاستعداد لعودة نشاط نقل المعتمرين والحجاج والعمل على تسهيل إجراءات سفر الشاحنات والعمل على التوسع وزيادة نشاط الشركة داخل السوق المصري والأردني وتكثيف الاتصالات والتواصل الدائم مع الأسواق العالمية لمحاولة تأجير البواخر بالاضافة الى استثمار السيولة المالية المتوفرة للشركة  والترويج للخط السياحي طابا – العقبة. 


وأكد وزير النقل المصري عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر مع الأردن والعراق، وأهمية التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة في مجالات النقل المختلفة، وأن شركة الجسر العربي تمثل نموذجا ناجحا للشراكة العربية وتقوم بدور كبير في تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية مشيرا الى ضرورة فتح أسواق جديدة ودراسة شراء مراكب جديدة لاستمرار تحقيق أفضل النتائج وأن وزارة النقل تضع كافة إمكانتها لاستمرار نجاح الشركة، واستمرار تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب وأهمية المحافظة على النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة والاستمرار بنهج التطوير والتحديث وتوفير كافة التسهيلات لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الثلاث، وبما يؤدي إلى تحقيق الربط بين آسيا العربية وأفريقيا العربية، مشيدا بالجهود المبذولة من إدارة الشركة ممثلة بمديرها العام ونائبيه وكافة العاملين بالشركة.


وأكد وزير النقل الأردني على العلاقات المتميزة التي تربط بين الدول الثلاث، مقدما الشكر لأعضاء مجلس الإدارة على هذا الإنجاز المتميز واصفا ما تحقق بأنه قصة نجاح يجب الاستفادة منها وأن هذا النجاح يتطلب مزيدا من الجهود لاستمرار تقديم كافة الخدمات المميزة مع ضرورة فتح أسواق جديدة و شراء مراكب سياحية وتحديد النقاط التي تعمل بها.


وأشاد وزير النقل العراقي بما تمثله شركة الجسر العربي من نموذج ناجح للترابط العربي بين الدول الثلاث وعلى قدرة الشركة في التغلب على كافة التحديات التي واجهتها وتحقيق نتائج إيجابية مطالبا مجلس الإدارة بالاستمرار في التطوير والدراسة لاستغلال زيادة الإيرادات في شراء السفن السياحية مع فتح منافذ أخرى للشركة.

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