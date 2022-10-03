تهديدات بالحرب.. ملامح الحلقة الثامنة من مسلسل House of the Dragon

أحداث مثيرة وعديدة ستشهدها الحلقات النهائية من الموسم الأول لمسلسل House of the Dragon بعد تصاعد الوتيرة في الحلقة السابعة التي انتهت بشكل صادم.

وطرحت HBO ملامح الحلقة الثامنة من مسلسل House of the Dragon التي شهدت توقعات بإقامة حرب كبرى بين العائلة الملكية نتيجة زواج رينيرا من عمها ديمون تارجيريان، واشتعال عائلة فاليريان بعد اعتقادها بوفاة ابنها.

وظهر في برومو الحلقة الثامنة من House of the Dragon مرور عدة سنوات بعد أحداث الحلقة الماضية، ومازال الملك فيسيريس على قيد الحياة رغم اشتداد المرض عليه، ويبدو أن مساعده أوتو هايتاور سيكون أكثر قوة في ظل ضعف ملكه.

وظهر في الفيديو أيضا أبناء أليسنت هايتاور والملك وهما أكبر سنا، وكذلك أبناء رينيرا واشتداد الصراع بينهم، في ظل توابع زواج رينيرا وديمون وتوقعات بحرب كبرى قادمة.

أحداث الحلقة السابعة من House of the Dragon

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل House of the Dragon عدد من الأحداث المثيرة وغير المتوقعة التي انتهت بزواج رينيرا من ديمون تارجيريان بعد سنوات من رفض والدها الملك فيسيريس.

أقدم شقيق رينيرا الأصغر على فعلة جريئة حينما قرر الحصول على تنين خاص به أخيرا، وهي فيغار الخاصة بالراحلة لينا فاليريان، وتمكن من تطويعها والتحليق بها حتى ظن الجميع أن "فيغار قد سرقت".

وحينما عاد إيدموند إلى القصر كان في انتظاره أبناء شقيقته وابني ديمون تارجيريان ودار شجار بينهم انتهى باعتداء ابن رينيرا الأصغر عليه بسكين واقتلاع عينيه.

حاولت الملكة المطالبة بحق ابنها من أبناء رينيرا لكن فيسيريس حكم لصالح ابنته وطالب بإنهاء الخلاف، فدارت أزمة كبرى بين الجميع انتهت باعتداء أليسنت على رينيرا بسكين فاليري وسط مرأى من الجميع ما أضعف موقفها.

قررت رينيرا وعمها ديمون الزواج، وبدهاء شديد ابتكرا خطة للتخلص من زوجها لينور وتزييف موته حتى تتمكن من الزواج بغيره وهرب هو برفقة حارسه ليعيش حياة جديدة سعيدة.

فيما حققت رينيرا وديمون حلمهما القديم وتزوجا أمام أبنائهما من آخرين، وطلبت منه دعمها في موقفها ضد الملكة، وحماية عرشها المستقبلي وحق أطفالها في الحكم من بعدها.