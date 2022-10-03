الجمعة المقبل.. الجزء الثاني من حلقة حميد الشاعري في "حبر سري"

يعرض يوم الجمعة المقبل، الجزء الثاني من حلقة الفنان حميد الشاعري، مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج حبر سري بموسمه الثالث، عبر شاشة قناة القاهرة والناس، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وتحدث حميد الشاعري عن رأيه في تجربته في مجال التمثيل، وعن علاقته بأشقائه ووالده والدته وأولاده وزوجته.

بالإضافة إلى رأيه في الفنان ويجز وفن الراب وأغاني المهرجانات.

كما يتحدث عن رأيه في أسعار تذاكر حفلات الساحل الشمالي المبالغ فيها

مواعيد برنامج حبر سري

يذاع برنامج حبر سري بموسمه الثالث على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، مستضيفةً العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.