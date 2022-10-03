عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ديلي تلجراف: إثيوبيا تشهد الحرب الأكثر دموية في العالم

ديلي تلجراف: إثيوبيا
ديلي تلجراف: إثيوبيا تشهد الحرب الأكثر دموية في العالم

بات الوضع في إثيوبيا بمثابة "حرب عالمية في إفريقيا"، مع سقوط عشرات الآلاف من القتلى خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط وفيات لا يتم الإبلاغ عنها، في ظل قتال دموي بين قوات "تيجراي" والجيش الإثيوبي.

وقالت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية، إنه في ظل تصاعد الصراع الإثيوبي في منطقة تيجراي ومشاركة آلاف القوات من الجانبين في القتال، يؤكد الخبراء أن إثيوبيا تشهد "الحرب الأكثر دموية" في العالم.

ونقلت الصحيفة عن جنود من قوات الحكومة، وقوات تيجراي، إن العنف الذي شهدته إثيوبيا مؤخرا، لم يروه على مدار عامين من الصراع المسلح.

وفي هذا السياق، قال أحد عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الذي فر من البلاد بسبب الحرب "رأيت جثث أصدقائي مبعثرة.. مات الجميع تقريبا.. وأصيب عدد كبير.. اعتدنا على الجوع هناك"، لافتا إلى أنه لم يستطع التخلص من مشاهد الجثث التي "توقظه في الليل".

ومنذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين في أغسطس الماضي، تقاتل القوات الإريترية إلى جانب الجيش الإثيوبي، ضد قوات تيجراي، في حرب دموية يائسة أدت لنزوح الملايين، وسقوط عشرات آلاف القتلى.

تعتيم إثيوبي

قالت الصحيفة المرموقة إن التقارير والمعلومات عن الصراع في إثيوبيا تختفي، في ظل قطع الحكومة الإثيوبية لخطوط الهاتف والإنترنت.

كما أوقفت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، الوصول إلى وسائل الإعلام بشكل شبه كامل، في محاولة لإخفاء حجم الحرب الدموية، مشيرة إلى أنه يجب على الإثيوبيين استخدام هواتف الأقمار الصناعية للتواصل مع العالم الخارجي حاليا.

بدروه، قال كاميرون هدسون، الرئيس السابق للشؤون الإفريقية بمجلس الأمن القومي الأمريكي إن هذه هي "الحرب العالمية الجديدة في إفريقيا".

وأشار إلى أنه بعد أحداث الكونغو التي وقعت قبل 25 عاما، وراح ضحيتها حوالي 5 ملايين شخص، باتت إثيوبيا هي الحرب العالمية الجديدة بالقارة السمراء.

فيما وصف جندي بالجيش الإثيوبي، شارك بالصراع الشهر الماضي، الوضع بأنه "حمام دم"، وفقا للصحيفة البريطانية.

إثيوبيا تتهم جبهة تيجراي بتدمير الأساس الاجتماعي للدولة

خبراء أمميون يحذرون من مخاطر الاتجار بالبشر مع استمرار الصراعات في إثيوبيا

في حين يؤكد المحللون، أن العدد الهائل من المقاتلين في جميع أنحاء منطقة تيجراي والجبهة الغربية، وعدد الضحايا في الصراع مذهل، وأن النزاع المسلح بين قوات المشاة، أسقطت عشرات الآلاف من القتلى في كلا الجانبين.

ويرى الخبراء أن الصراع يتضاخم في إثيوبيا، واستوعب حاليا العديد من الجهات الفاعلة بجميع أنحاء المنطقة، في وضع متفجر قد يؤدي إلى امتداد نيران الحرب إلى منطقة القرن الإفريقي.

وحذر هدسون من انخراط قوات من إريتريا والصومال والسودان وليبيا وتشاد والنيجر، بشكل أو بآخر، في هذا الصراع، مع ظهور طائرات مسيرة تركية وإيرانية وصينية لدى طرفي النزاع، بالإضافة إلى المعدات الأمريكية التي حصلت عليها إثيوبيا سابقا، والتي قد تجعل هذه المعركة هي "الأكثر دموية" في العالم حاليا.

وفي أغسطس الماضي، بدأت أحدث حلقة من المعارك بين الجيش الإثيوبي وقوات تيجراي، بعد انهيار هدنة أدت إلى وقف الحرب التي بدأها رئيس الوزراء آبي أحمد أواخر عام 2020.

وانخرطت القوات الإريترية بشكل متزايد لدعم جيش آبي أحمد في المعركة، حيث أصدرت دعوة عامة لحشد القوات المسلحة بسبب الصراع في شمال إثيوبيا.

وخلال الأسابيع الماضية، اتُهمت إريتريا وإثيوبيا بقصف مناطق في إقليم تيجراي،ما تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف المدنيين، مع استمرار الصراع على جبهات مختلفة في البلد الغارق في الصراع منذ عامين.

اثيوبيا تيجراي تيغراي حرب اثيوبيا ديلي تلغراف تلجراف الجيش الإثيوبي إريتريا إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدرس جري وراها.. تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة العجوزة

حدد وجهته المقبلة .. شوبير يعلن رحيل لاعب مفاجأة عن الأهلي

أهل جوزها غسلوا وشها في الفرح | عروسة بموقف صادم بسبب الماكياج

وفاة معلم وطالبتين.. 3 وقائع مأساوية هزت قلوب المصريين |القصة كاملة

صفقة جديدة.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

"بكرة في أمطار".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين |فيديو

شوبير : صلاح محسن هينتقل مجانا للزمالك أو بيراميدز

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-10-2022.. فيديو

موضوعات متعلقة

خبراء أمميون يحذرون من مخاطر الاتجار بالبشر مع استمرار الصراعات في إثيوبيا

ارتفاع أسعار الوقود في إثيوبيا بنسبة 20٪

إثيوبيا تتهم جبهة تيجراي بتدمير الأساس الاجتماعي للدولة

ترشيحاتنا

أبو العروسة.. أحمد صيام يحتفل بزفاف ابنته| شاهد

قلة الأعلاف أبرزها.. 6 أسباب وراء ارتفاع أسعار البيض

التعاون الدولي تبحث تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

نشر الدعوة الاسلامية في الخارج.. 5 معلومات عن صندوق الوقف الخيري

حكم نقل عيوب الموظف للمدير.. هل تعد من الغيبة والنميمة؟

لقاءات مصغرة مع أعضاء الأمانة الفنية بالحوار الوطني في أول اجتماعات المقررين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

راغب علامة يكشف عن مسيرته الفنية مع أنغام

إلهام شاهين تخطف الأنظار في أحدث ظهور| شاهد

سعر إطلالة توبا بويوكستون يثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

قرارات عاجلة من وزير التعليم بعد واقعة انهيار سور مدرسة المعتمدية.. فيديو

إجازات شهر أكتوبر 2022 .. ومفاجأة لطلاب المدارس "فيديوجراف"

طرح أغنية شبك يا مصرى لـ مدحت صالح وعلى الحجار ومحمد ثروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ