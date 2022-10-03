جودي أيمن تحرز ذهبيتي الفردي والفرق بالبطولة العربية للجمباز

توجت جودي أيمن جوهر نجمة نادي الزهور والمنتخب الوطني للجمباز بذهبيتي الفردي العام والفرق في البطولة العربية الثالثة للجمباز الفني المقامة خلال الفترة من 30 سبتمبر الى 6 أكتوبر 2022 بوهران في الجزائر.

أحرزت جودي أيمن الميدالية الذهبية في منافسات الفردي العام متفوقة على مواطنتها المصرية سيرين أبو الهدى التي فازت بالميدالية الفضية، وحصلت لاعبة المنتخب الجزائري شهد أيوب على الميدالية البرونزية.

كما توجت بطلة الزهور جودي أيمن بالميدالية الذهبية في منافسات فرق السيدات رفقة زميلاتها سيرين ابو الهدى وحلا الشاعر وشمس علي.

ويقود الفريق فنيا المدربين رضوى الجوهري وعمر حسين والمدير الفني زكريا محي الدين.