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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

عيشنا أسوأ يوم بحياتنا.. والدة ضحية بلطجى دمياط تكشف كواليس ساعات الرعب

المجنى عليها
المجنى عليها

أنا بقالي ٢٠ سنة مستنى اللحظة دى عشان أخلص عليكم" جملة قالها بلطجى دمياط الشهير بسفاح كفرالبطيخ ،وهو يقوم بقطع يد سيدة مسنة تدعى ميرفت الحفناوى بعد أن قام بالتعدى على ابنها محمد شبانه ٣٧ عاما وقام بقطع أذنه والقاها على الأرض واستكمل تعديه عليه وضربه بسكين في ذراعيه.

انا مستنى لحظة التخلص منكم من ٢٠ سنة

البداية عندما  وقعت مشاجرة في مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، تعدى خلالها السفاح ويدعى (أ. خ ) على شاب ليصيبه بإصابات بالغة دون رحمة بحسب ما وصف شهود  العيان من أهالى المنطقة بكفر البطيخ.

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مشهد الأم المقطوع يديها الاثنتين وابنها الغارق في دمائه، بل ذهب للسيدة وقال لها أنا مستنى اللحظة اللى أخلص عليكم من ٢٠ سنة وحاول ذبحهم  إلا ان الاهالى أنقذوهم  بينما تحدى الجاني كل الموجودين بسلاح أبيض وخلع ملابسه وجال في المنطقة بالسلاح لإرهابهم. وتم نقل الأم وابنها  من موقع الحادث للمستشفي والاتصال بالشرطة وبالفعل تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه في الحال.

الطب الشرعي يؤكد قطع أذن الشاب 

جاء تقرير الطب الشرعي وأكد وجود قطع في رقبة الشاب الضحية 10 سم،  وقطع اذنه وقطع في أوتار اليدين تسبب في إلحاق شلل في الأطراف، وجرح عمقه 40 سم بالظهر. كما أوضح التقرير وجود اعتداء على والدة الشاب التي حاولت الدفاع عنه أيضًا من بطش السفاح، فقطع يدها.

 وأكدت التحقيقات الاولية لدى الأجهزة الأمنية بدمياط أن الخلاف بسبب الجيرة وطمع الجانى في قطعة أرض ومنزل بحوزة المجنى عليها وابنها، و أنه بسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثانى بالتعدى عليه ووالدته بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته وإحداث إصابتهما. 

الأم حاولت تنقذ ابنها ففقدت يديها

وأكدت ميرفت الحفناوى" لصدى البلد " انها وجدت ابنها غارقا في دمائه فقامت بالجرى نحو ابنها في محاولة لانقاذه إلا أن الجاني قام بقطع كف يدها الشمال وأيضا إصابة كف يدها اليمين وحاول ذبحها إلا أن الأهالى أنقذوها من بين يديه.

وأشارت إلى أن الخلافات بينهم قديمة منذ سنين فهو وأسرته معروف عنهم انهم بلطجية ولهم سوابق  في التعدى على مواطنين من أبناء البلد.

وأوضحت أن الجانى كان يريد الاستيلاء على منزلى انا وأولادي وقطعة أرض اشتريتها مؤخرا ٤٥ مترا وعندما رفضت قام بالتعدى بالضرب مرة والتعدى بالسب كثير ولكنى كنت اتجنب التعامل معاه الا انه قرر في يوم الحادث أن يتخلص من ابنى ومنى لولا العناية الغلهية أنقذتنا من الموت.

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