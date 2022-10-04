بحب الكوميديا.. جيلان علاء تكشف عن بداياتها

كشفت الفنانة الشابة جيلان علاء، تفاصيل خاصة عن حياتها الخاصة، مؤكدة أنها تذهب للكوميديا في أعمالها الفنية.



وقالت جيلان علاء، في حوار لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، إن بدايتها كانت في اسعد الله مسائكم وقدمت دور كوميدي، لافتة الي انه لديها فيديوهات على موقع تيك توك.

وتابعت الفنانة الشابة جيلان علاء، أن الزواج أمرا غير عام بالنسبة لي لكني وجدت شخص جعلني اغير رأي وبالفعل هو إنسان جميل.

اتخرجت من كلية اعلام قسم إذاعة

واكملت الفنانة الشابة جيلان علاء، أن اتخرجت من كلية اعلام قسم إذاعة وكنت بحلم بالتمثيل، وعملت فيديوهات اون لاين، وبالفعل وصلت للفنان اكرم حسني، وعملت معاه اسعد الله مسائكم.

