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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

الاعدام ينتظر قاتل ابنة خاله بالبراجيل

صدى البلد

تصدر الدائرة الثالثه برئاسة المستشار عبد الشافي محمد عثمان اليوم ، حكها باعدام المتهم بالتعدى على ابنة خاله وقتلها بالبراجيل بعد احالتها إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى .

استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلي مرافعة الدفاع والذي استهل مرافعته بتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة المجنى عليها، ودفع بعدم وجود سبق الإصرار وعدم توافر النية لقتل المجنى عليها أثناء توجهه إلى منزل المجنى عليها.

وأكد الدفاع أنه لا يريد الحديث في القتل لكون المتهم معترف بالجريمة كاملة، لكن دفوعى على عدم توافر سبق الإصرار والترصد وعدم توافر نية القتل.

وأوضح الدفاع لهيئة المحكمة، أن القضية كلها مبنية على اعتراف المتهم فقط ولا يوجد دليل مادي سواء فيديو أو شهود على الواقعة سوى المتهم نفسه، وأضاف الدفاع أن المتهم اعترف بأنه أثناء توجهه إلى منزل المجنى عليها كان يريد التعدي على المجني عليها، وطالب الدفاع بالبراءة للمتهم أساسيًا واحتياطيًا استعمال الرأفة وتخفيف العقوبة .

من جانبه، انضم المدعى بالحق المدني إلى النيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وشهدت الجلسة تنازل دفاع المتهم عن سماع شهادة الضابطين رئيس مباحث قسم البراجيل مجرى التحريات.
 

اعدام التعدى على ابنة خاله فضيلة مفتى الجمهورية مفتى الجمهورية

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