محاكمة متهم بقتل شخص في شبرا الخيمة .. اليوم

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة محاكمة المتهم بقتل شخص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر إحالة المتهم ويدعى «ع ص» 24 سنة عامل لمحكمة الجنايات، أنه قتل المجنى عليه «م ا خ» عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن سدد إليه ضربة مستخدمًا أداة «أريكة» استقرت برأسه فسقط أرضا ثم كبل يديه بواسطة أداة أخرى (حزام جلدي) فأحدث به إصابات قاصدا من ذلك قتله.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه كرها عنه، بأن حسر عنه ملابسه وارتبطت بالجناية محل الاتهام الأول بجنحة أخرى تلتها هي أنه بذات الزمان والمكان، سرق المنقولات المبينة وصفا وقدرا بالأوراق المملوكة للمجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز أداوت «أريكة وحزام جلدي» مما يستخدما في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.