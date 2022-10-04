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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ثعبان يقتحم مباراة بالهند ويروع اللاعبين.. فيديو

ثعبان يقتحم ملعب
ثعبان يقتحم ملعب

اقتحم ثعبان ضخم ملعب كريكيت بارسابارا للكريكيت في جواهاتي بشكل غريب، وذلك خلال مباراة Twenty20 الدولية الثانية بين الهند وجنوب إفريقيا.

دخل ثعبان بشكل مفاجئ نحو منتصف الملعب أثناء تبديل لاعبي الكريكت اللعبة بين الشوطين في نهاية الجولات الهندية السبعة.

إخراج الثعبان من الملعب

عندما رأى لاعبو الكريكيت الثعبان يزحف عبر الملعب، قاموا على الفور بتنبيه المسئولين الميدانيين ورجال الأمن.

سارع رجال الأمن بالأدوات المطلوبة وسرعان ما أخرجوا الثعبان، حيث أظهر استعداد الطاقم الأرضي أنهم كانوا على دراية بإمكانية حدوث مثل هذا الموقف.

تسابق 4 رجال في ملعب الكريكيت، وبدا جميعهم مدربين على صيد الثعبان، حيث كان أحدهما يحمل عصا لصيد الثعابين، بينما يحمل الآخر سطلًا، وتم إخراجه بنجاح.

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