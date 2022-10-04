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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان: لا نستبعد أي هجوم مضاد ردا على تهديدات كوريا الشمالية المتكررة

صاروخ باليستي اطلقته
صاروخ باليستي اطلقته كوريا الشمالية

قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو حمادة، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تستبعد أي خيارات، بما في ذلك قدرات الهجوم المضاد، حيث تتطلع إلى تعزيز دفاعاتها في مواجهة إطلاق الصواريخ المتكرر من كوريا الشمالية.

وقال وزير الدفاع الياباني في إفادة صحفية اليوم "في ضوء هذا الوضع، سنواصل فحص جميع الخيارات - بما في ذلك ما يسمى بـ قدرات الهجوم المضاد، وليس استبعاد أي شيء بينما نواصل العمل لتعزيز قدراتنا الدفاعية بشكل أساسي".

تصعيد استفزازي 

وأذاعت الحكومة اليابانية إشعارًا واسع النطاق بأن صاروخًا كوريًا شماليًا تم إطلاقه باتجاه الجزء الشمالي من البلاد، وهو تصعيد للاستفزازات التي اعتاد الناس عليها في المنطقة، وفقًا لتقارير بلومبرج نيوز.

وقالت الحكومة في طوكيو حوالي الساعة 7:44 صباحا بالتوقيت المحلي، إن الصاروخ مر فوق المحيط الهادي، ودعت مواطنيها الى اخلاء المنطقة الشمالية والاختباء تحسبا لأي احتمالات خارجة عن التوقعات.

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وقال هيروكازو ماتسونو، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، إن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية قطع مسافة حوالي 4600 كيلومتر (2858 ميلا) مع أقصى ارتفاع للطيران يبلغ ألف كيلومتر (621 ميلا).

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا واحدا حلق فوق أراضي بلدنا في منطقة أوموري وسقط في المحيط الهادئ خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.

ويعتقد أنه طار مسافة حوالي 4600 كيلومتر ، ووصل إلى أقصى طيران.

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي 'على ارتفاع ألف كيلومتر'.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي أن السرعة القصوى لصاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية يوم الثلاثاء وصلت إلى 17 ماخ.

وحذر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الإثنين من رد 'حازم' بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا في وقت سابق اليوم ، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب.

وقال يون أيضا إن صاروخ كوريا الشمالية طار حوالي 4000 كيلومتر ، وفقا لوكالة يونهاب.

اليابان تدعو مواطنيها للاختباء 


أذاعت الحكومة اليابانية إشعارًا واسع النطاق بأن صاروخًا كوريًا شماليًا تم إطلاقه باتجاه الجزء الشمالي من البلاد ، وهو تصعيد للاستفزازات التي اعتاد الناس عليها في المنطقة ، وفقًا لتقارير بلومبرج نيوز.

وقالت الحكومة في طوكيو حوالي الساعة 7:44 صباحا بالتوقيت المحلي إن الصاروخ مر فوق المحيط الهادي، ودعت مواطنيها الى اخلاء المنطقة الشمالية والاختباء تحسبا لأي احتمالات خارجة عن التوقعات

 

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