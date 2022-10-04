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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق السعيد: دونجا الصفقة الأبزر في الزمالك.. فيديو

صدى البلد


يرى طارق السعيد، نجم الكرة المصرية الأسبق، أن نبيل عماد دونجا هو الصفقة الأبرز للزمالك في الميركاتو الجاري.

وتابع طارق السعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، بالنسبة للزمالك، نبيل عماد دونجا لاعب جيد جدًا وسيضيف للزمالك، وهو أفضل صفقات الأبيض حتى الآن، ولاعب يتمتع بمواصفات رائعة لكن حظه سيء بالإصابة.

وأكمل السعيد،دونجا وعمر جابر هما الصفقتين الأفضل للأبيض في الميركاتو لحاجة الفريق لظهير أيمن وأتوقع أن الخبرات سترجح كفة عمر جابر على سيد عبد الله نيمار للمشاركة في الجبهة اليمنى.

 

الزمالك يحتاج مهاجم صريح.. 

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وأتم نجم الزمالك والأهلي الأسبق،الزمالك يحتاج للتعاقد مع مهاجم صريح وهذا هو المركز الذي يفتقده حاليًا لتعويض الجزيري حال حدوث أي ظرف، سامسون لاعب مجهول بالنسبة لنا وستظهر إمكانياته بعد المشاركة مع الفريق وقتها يمكننا الحكم عليه.

 

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