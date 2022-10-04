حدث ليلا| لابيد يعلن التزامه بإقامة دولة فلسطينية منفصلة.. كوريا الشمالية تهدد أمن اليابان بصاروخ باليستي جديد.. عقوبات روسية ضد ألمانيا وكندية ضد إيران

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الموضوعات والأخبار التي ركزت على الشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أدانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا حلَّق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.

وافق رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على مرسوم عقابي ضد شركة كاتارينا الألمانية لتخزين الغاز تحت الأرض، وفقا لروسيا اليوم.

قالت الحكومة الكندية إن كندا فرضت عقوبات جديدة على إيران يوم الاثنين بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك مقتل مهساء أميني

ارتفع عدد ضحايا إعصار "إيان" في فلوريدا إلى مائة شخص على الأقل، بحسب "سي إن إن". وأشارت سي ان ان إلى أن الوفيات بين السكان رُصِدت في 10 مناطق على الأقل، وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات، 54 شخصا في منطقة "لي". وضرب إعصار "إيان" ولاية كارولينا الجنوبية

انتعشت الأسهم الآسيوية اليوم الثلاثاء بعد أن ألغت بريطانيا أجزاء من خطة الضرائب المثيرة للجدل

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن أوبك + قد توافق على خفض كبير في إنتاج الخام عندما تجتمع يوم الأربعاء

وضعت السلطات الروسية الصحفية التلفزيونية مارينا أوفسيانيكوفا، المشهورة بتهمة تنظيم احتجاج على الهواء ضد الحرب الروسية في أوكرانيا، على قائمة المطلوبين في موسكو

حذر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يوم الاثنين من رد 'حازم' بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا في وقت سابق اليوم ، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب.

قال السناتور السابق لولاية فرجينيا ريتشارد بلاك إن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن تريد الاقتراب من الصراع في أوكرانيا قدر الإمكان دون الاعتراف للناخبين الأمريكيين بأن الولايات المتحدة ..

توفي لورانس سيلبرمان، القاضي الامريكي المخضرم في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة واشنطن والذي كتب قرارًا تاريخيًا يحمي حقوق ملكية الأسلحة النارية على نطاق واسع

ليلة انتخابية قوية منحت لحلفاء الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ولحزبه أكبر عدد من المقاعد في مجلسي الكونجرس، ما يسلط الضوء على القوة الدائمة لحركته المحافظة حتى لو فشل في إعادة ..

خلال أول محادثات رفيعة المستوى بين دبلوماسيين إسرائيليين وأوروبيين منذ عقد، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد التزامه بتشكيل دولة فلسطينية منفصلة

أضرم محتجون، مساء أمس الإثنين، النارَ في مدخل مبنى محافظة ذي قار جنوب العراق، بعد اشتباكات وصدامات مع القوات الأمنية.