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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط قبيل اجتماع أوبك + لمناقشة تخفيضات الإمدادات

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن أوبك + قد توافق على خفض كبير في إنتاج الخام عندما تجتمع يوم الأربعاء ، لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 89.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 0108 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت أكثر من 4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 83.85 دولار للبرميل. 

تراجع سعر سلة (أوبك) بواقع 42 سنتًا ليستقر عند 92.34 دولار للبرميل

89.5 دولار سعر سلة خامات "أوبك"

وارتفع المؤشر الرئيسي بأكثر من 5٪ في الجلسة السابقة ، مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ مايو.

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، على خلفية تجدد المخاوف بشأن شح المعروض. 

وهناك توقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، المعروفين مجتمعين باسم أوبك + ، سيخفضون الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا في أول اجتماع شخصي لهم منذ 2020 يوم الأربعاء.

قالت مصادر في أوبك إن التخفيضات الطوعية للأعضاء الفرديين قد تأتي علاوة على ذلك ، مما يجعلها أكبر خفض لهم منذ بدء جائحة COVID-19.

وقال إدوارد مويا، المحلل البارز في OANDA، في مذكرة: 'على الرغم من كل شيء يجري مع الحرب في أوكرانيا ، لم تكن أوبك + بهذه القوة على الإطلاق ، وسوف تفعل كل ما يلزم للتأكد من دعم الأسعار هنا'.

وعززت أوبك + الإنتاج العام الجاري بعد تخفيضات قياسية في عام 2020 بسبب تدمير الطلب الناجم عن جائحة COVID-19، لكن المنظمة فشلت في الأشهر الأخيرة في تلبية الزيادات المقررة في الإنتاج ، التي فقدتها في يوليو بمقدار 2.9 مليون برميل يوميا.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر ديسمبر لخام برنت بنسبة 5.13٪ إلى 89.51 دولارًا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام غرب تكساس الوسيط، بنسبة 5.9٪ إلى 84.14 دولارًا أمريكيًا.

وسيعقد اجتماع أوبك+، يوم الأربعاء، في فيينا.

وسيعقد الاجتماع وجهًا لوجه لأول مرة منذ مارس 2020، عندما بدأ الوزراء الاجتماع عبر الفيديو بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية منذ يونيو بعد أن أضر إغلاق كوفيد-19 في الصين، أكبر مستهلك للطاقة، بالطلب بينما أثر ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأميركي على الأسواق المالية العالمية. 

وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، المعروفة باسم أوبك+، خفض الإنتاج بما يزيد على مليون برميل يومياً قبل اجتماع يوم الأربعاء وذلك لدعم الأسعار.

وسيكون هذا هو ثاني خفض شهري على التوالي لأوبك+ بعد أن خفضت الإنتاج 100 ألف برميل يوميا الشهر الماضي. 

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