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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط اليوم.. برنت يقفز 4 دولارات وأوبك+ تدرس أكبر خفض للإنتاج

النفط
النفط

قفزت أسعار النفط بنحو 4 دولارات الاثنين 3 أكتوبر في الوقت الذي تدرس فيه مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج بما يزيد على مليون برميل يومياً ما سيكون أكبر خفض منذ جائحة كورونا، في محاولة لدعم السوق.
             
وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.64 دولار أو 4.3% إلى 88.78 دولار للبرميل، وارتفع أيضاً خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.8% أو 3.85 دولار إلى 83.33 دولار للبرميل.

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

سعر صرف الدولار في البنوك منتصف تعاملات اليوم الاثنين

أسعار النفط منذ يونيو 

وتراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية منذ يونيو بعد أن أضر إغلاق كوفيد-19 في الصين، أكبر مستهلك للطاقة، بالطلب بينما أثر ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأميركي على الأسواق المالية العالمية. 

مشاورات في أوبك 

وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، المعروفة باسم أوبك+، خفض الإنتاج بما يزيد على مليون برميل يومياً قبل اجتماع يوم الأربعاء وذلك لدعم الأسعار، حسبما قالت مصادر في
أوبك + لرويترز.

وسيكون هذا هو ثاني خفض شهري على التوالي لأوبك+ بعد أن خفضت الإنتاج 100 ألف برميل يوميا الشهر الماضي. 

مؤشر الدولار 

 وانخفض مؤشر الدولار اليوم الاثنين، لليوم الرابع على التوالي، بعد أن لامس أعلى مستوياته في عقدين. ومن شأن الانخفاض أن يزيد الطلب على النفط ويدعم الأسعار. 

واحتفل مسؤولون أمريكيون في أوائل سبتمبر عندما وافق كبار الحلفاء على دعم خطة جريئة لم يسبق لها مثيل لتضييق الخناق على وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى النقد بينما يشن حربا على أوكرانيا.
وبدت الفكرة بسيطة بما فيه الكفاية: فالبلدان لن تدفع سوى أسعار الفائدة المخفضة للنفط الروسي. وهذا من شأنه أن يحرم بوتين من المال لمواصلة ملاحقة حربه في أوكرانيا، ولكنه يضمن أيضا استمرار تدفق النفط من روسيا والمساعدة في إبقاء الأسعار العالمية منخفضة. بحسب تقرير وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وبعد شهر، لا تزال مجموعة السبع، التي تمثل بعض الاقتصادات الرائدة في العالم، تكتشف كيفية تنفيذ الخطة - وهي مهمة أكثر تعقيدا بكثير مما قد تبدو عليه في البداية - ويقترب الموعد النهائي في 5 ديسمبر لحشد المشاركين بسرعة.

في غضون ذلك، تستمر الحرب. ويحشد الكرملين 300 ألف جندي إضافي للانضمام إلى غزو أوكرانيا وضم بوتين أربع مناطق أوكرانية بعد استفتاءات نظمها الكرملين وندد بها الغرب ووصفها بأنها خدعة.

وبينما فرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية آلاف العقوبات المالية والدبلوماسية على روسيا، بما في ذلك العقوبات التي تم الإعلان عنها مؤخرا، يقول قادة وزارة الخزانة إن وضع سقف سعري للنفط يمكن أن يوجه الضربة الأكثر فعالية للاقتصاد الروسي، مما يقوض أكبر مصدر لإيراداته.

وبدفع من وزيرة الخزانة جانيت يلين، تختبر خطة الحد الأقصى للأسعار حدود فن الحكم والرأسمالية. اكتسبت يلين سمعتها كرئيسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ساعدت في توجيه الولايات المتحدة إلى أطول توسع في تاريخها. وهي تحاول الآن استخدام أسواق الطاقة العالمية كواجهة لوقف الحرب ومنع أسعار النفط من الاندفاع نحو الارتفاع هذا الشتاء.

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