رئيس وزراء إسرائيل: ادعم قرار حل الدولتين وأعارض خطة الاتفاق النووي

خلال أول محادثات رفيعة المستوى بين دبلوماسيين إسرائيليين وأوروبيين منذ عقد، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد التزامه بتشكيل دولة فلسطينية منفصلة ، لكنه أعرب أيضًا عن رفضه لإجراء محادثات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران.

وقال لابيد لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 'لقد عبرت مرة أخرى عن التزامي بحل الدولتين، مشيرًا إلى خطابه الشهر الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف أن الإرهاب والتحريض 'تريد إسرائيل السلام الذي يؤدي إلى الأمن وليس السلام الذي من شأنه زعزعة استقرار الشرق الأوسط'.

وتابع لابيد لدبلوماسيي الاتحاد الأوروبي: 'خلال العام الماضي ، كان هناك أيضًا تغيير إيجابي في عملنا مع السلطة الفلسطينية'. 'نحن نعمل معهم ونساعد اقتصادهم على التطور'

واتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي هي إطار عمل العلاقات بينهما في جميع المجالات.

وكان من المزمع مناقشة الاتفاقية وتحديثها كل عام في مجلس ، ولكن بسبب الخلافات الدبلوماسية ، وخاصة بشأن القضية الفلسطينية ، لم يتم عقدها منذ أكثر من 10 سنوات.

ويعود تاريخ اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي إلى عام 1995 وهي إطار للعلاقات بين الدولة اليهودية والكتلة السياسية المكونة من 27 عضوا.

وكان من المقرر مناقشته وتحديثه سنويًا في مجلس ، ولكن في أعقاب عملية الرصاص المصبوب ، حرب إسرائيل عام 2009 ضد غزة التي قتلت أكثر من 1100 شخص ، توقفت المحادثات في عام 2012.

وفي العام الماضي، عندما كان لابيد وزيرا لخارجية إسرائيل ، شرع في إحياء محادثات مجلس الشراكة في بروكسل



الوضع في الأراضي الفلسطينية 'متدهور'

وفي مؤتمر صحفي، يوليو الماضي، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن موقف الاتحاد الأوروبي “لم يتغير فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط”.

وأضاف “نعلم أن الوضع على الأرض في الأراضي الفلسطينية آخذ في التدهور، وأعتقد أن الوزراء اتفقوا على أن مجلس الشراكة هذا سيكون مناسبة جيدة للتواصل مع إسرائيل بشأن هذه القضايا”.

ويقول مكتب الاتحاد الأوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية - ما تسميه الأمم المتحدة 'الأراضي الفلسطينية المحتلة' - إنه يعمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية “لبناء مؤسسات مستقبل ديمقراطي ومستقل و دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن”.

وعلى الورق، كان موقف القدس منذ اتفاقيات أوسلو عام 1995 يدعم أيضًا إنشاء دولة فلسطينية منفصلة.

ومع ذلك، فقد خلقت ثلاثة عقود من الاستيطان اليهودي دون عوائق خارج حدود عام 1967، إلى جانب بناء شبكة من الأسوار والجدران الحدودية ونقاط التفتيش، جيوبًا معزولة من الأراضي الفلسطينية وصفها أحد النشطاء بأنها 'أرخبيل فلسطيني'.

ولم يكن العامان الماضيان استثناءً، حيث وافق لبيد وسلفه، نفتالي بينيت، على بناء آلاف المنازل للمستوطنين اليهود، حتى مع وجود حزب عربي كجزء من ائتلافهم الحاكم لأول مرة في تاريخ إسرائيل.

وفي حديثه إلى المراسلين قبل الاجتماع، وصف بوريل تقريرًا صدر مؤخرًا للأمم المتحدة عن أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا هذا العام هو الأكبر منذ عام 2007 ، بما في ذلك الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عقلة، التي قُتلت أثناء إطلاق النار عليها خلال تغطية عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية في مايو.

واعترف الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي بأن جنود الجيش الإسرائيلي قد أطلقوا النار على عقله على الأرجح ، لكنه رفض معاقبة أي من القوات المعنية.