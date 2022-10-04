أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان تدين بشدة تجاهل كوريا الشمالية "الصارخ" لقرارات مجلس الأمن الدولي

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مكالمتين منفصلتين مع نظيريه الكوري الجنوبي بارك جين والياباني هاياشي يوشيماسا، فور إطلاق كوريا الشمالية "الطائش والخطير" لصاروخ باليستي حلق فوق الأراضي اليابانية مما شكل تهديدًا غير مقبول للشعب الياباني.

وأدان وزراء الخارجية الثلاثة، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الثلاثاء/ بشدة عمليات إطلاق كوريا الشمالية، وتجاهلها الصارخ للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي وتداعياتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

ومن جانبه شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان لا يزال صارمًا، كما جدد أهمية استمرار التعاون الثلاثي الوثيق مع كوريا الجنوبية واليابان من أجل تحميل كوريا الشمالية المسؤولية عن سلوكها غير المقبول.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يشتبه في أنه متوسط المدى، حلّق فوق جزء من شمال اليابان وسقط في المحيط الهادئ، وتتطلب الصاروخ تحذيرا من الحكومة اليابانية للسكان في جزيرة هوكايدو للاحتماء أثناء رحلته، والتعليق المؤقت لبعض عمليات القطارات.

ويعد ذلك أول صاروخ كوري شمالي يتم إطلاقه فوق اليابان منذ عام 2017، ويأتي ذلك في الوقت الذي أجرت فيه اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية ثلاثية في وقت سابق من الأسبوع الماضي.