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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمليون ونصف دينار.. الكويت تحبط تهريب 23 ألف زجاجة خمرة لداخل البلاد

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الكويتية بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك في ضبط حاوية بميناء الشويخ، قادمة من إحدى الدول وتحتوي على كمية كبيرة من الخمور المتنوعة قبل تهريبها الي داخل البلاد .

يأتي ذلك ضمن متابعة القيادات العليا بوزارة الداخلية الكويتية  لمكافحة مهربي الممنوعات ومروجيها.

وأشرف نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووزير التجارة والصناعة ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ومدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد  على فض أحراز محاولة تهريب ما يقارب 23 ألف زجاجة خمر متنوعة إلى البلاد عن طريق ميناء الشويخ وتقدر قيمتها السوقية بحوالي مليون ونصف دينار كويتي.

وأعرب وزير الداخلية  عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في توجيه الضربات المتتالية ضد مروجي الممنوعات بكل قوة وحزم.

كما توجه الوزير بالشكر والتقدير إلى الإدارة العامة للجمارك على تعاونها المستمر ومتابعتها المكثفة مع رجال وزارة الداخلية في ضبط عمليات محاولة التهريب عن طريق إدخالها إلى البلاد عبر المنافذ الجوية والبرية أو البحرية.

حضر في الموقع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اللواء توحيد الكندري، ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد

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