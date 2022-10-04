مصرع وإصابة 35 شخصا في اشتباكات بأحد سجون الإكوادور

لقى ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرون في اشتباكات اندلعت بين سجناء مسلحين بأسلحة نارية وسكاكين داخل سجن لاتاكونجا بوسط الإكوادور.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ أن السجن يقع على بعد 80 كيلومترا جنوب العاصمة (كيتو)، فيما تعمل قوات الأمن على استعادة السيطرة على السجن الذي شهد في السابق عدة أعمال شغب.



وقتل نحو 316 نزيلا داخل سجون الإكوادور العام الماضي، وفقا لبيانات مصلحة السجون.. ووقعت أسوأ مذبحة في سبتمبر 2021 في سجن ليتورال في جواياكيل حيث قتل 125 سجينا.



يذكر أن نظام السجون في الإكوادور صمم لاستيعاب حوالي 30 ألف شخص، لكن يتم احتجاز حوالي 35 ألف نزيل في 53 سجنا حتى الشهر الماضي.