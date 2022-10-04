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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

السعودية تستضيف حدثا رياضيا عالميا بمدينة نيوم فى هذا التوقيت

صدى البلد

ستكون المملكة العربية السعودية على موعد مع استضافة حدث عالمي فريد، يتمثل في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029.

وأعلن المجلس الأولمبي الآسيوي، الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية فازت بحقوق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، على أن تقام في تروجينا، بمشروع نيوم المخطط له، والذي ستبلغ تكلفته حوالي 500 مليون دولار.

ومن المقرر استكمال تروجينا بحلول عام 2026، وستوفر وفقا لموقع المشروع العملاق على الإنترنت ممارسة رياضات التزلج وبحيرة ضخمة بمياه عذبة من صنع الإنسان ومحمية طبيعية، وأماكن لركوب الدراجات في الجبال.

وقال المجلس الأولمبي الآسيوي: "قريبا ستصبح صحراء وجبال السعودية مكانا لاستضافة الألعاب الشتوية، حيث وقع الاختيار على تروجينا بمدينة نيوم لاستضافة النسخة التاسعة من الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، خلال الجمعية العمومية 41 للمجلس الأولمبي الآسيوي".

وأضاف المجلس الأولمبي بموقعه على الإنترنت: "ستكون هذه أول مرة تستضيف فيها دولة من غرب آسيا الألعاب الآسيوية الشتوية".

ووقع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، على العقد مع راجا راندير سينغ، القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي، بعد موافقة الجمعية العمومية بالإجماع.

وكتب وزير الرياضة السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد توقيع العقود: "يسرني أن أرفع خالص التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله بمناسبة فوز المملكة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في تروجينا 2029".

ويقام مشروع نيوم على مساحة 26500 كيلومتر مربع للتكنولوجيا المتطورة على البحر الأحمر، ويضم العديد من المناطق، من بينها مناطق صناعية ولوجستية.

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