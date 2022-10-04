سيدة من بني سويف تعاني من الأمراض وتحتاج إلى جلسات وعملية جراحية

أرسلت سيدة من قرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف لموقع" صدي البلد" شكاوي "بين الناس" وهي تعاني من ضغط دم، وسكر، وغضروف في الضهر، وحصوة علي المرارة واضافت السيدة اسمي نعمات محمدعلي ٤١ سنة وهي مطلقة ومعها ولد وحيد ولا تتقاضي دخلا سوي ٢٢٠ جنيها من التضامن الإجتماعي واضافت انها ذهبت لمسشقي الجامعة ورفضو اجراء عملية الغضروف لانها تعاني من مرض السكر وتحتاج الي جلسات وللتواصل مع الحالة رقم 01281435720 .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم