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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم دميـاط يتفقد انتظام العمل بالمدارس

تعليم دمياط
تعليم دمياط

 

واصل "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة دمياط الجديدة التعليمية.

 شملت الجولة مدرستي اللغات الرسمية المتميزة ومعاذ بن جبل تعليم أساسي.

وبدأ "وكيل الوزارة" جولته بزيارة مدرسة اللغات الرسمية المتميزة متفقدا الفصول الدراسية لجميع المراحل التعليمية، مقدمًا التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد وذكرى السادس من أكتوبر والمولد النبوي الشريف متمنيا عاما جديدا سعيدا مملوء بالإنجازات والإبداع.

وناقش "وكيل الوزارة" الطلاب  فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

كما شهد "عبد الرؤوف" طابور رياض الأطفال بالمدرسة وإحتفالهم بيوم المعلم مشيدا بالتنظيم الجيد وجهود معلمات رياض الأطفال وحسن تعاملهم مع الأطفال.

وانتقل "وكيل الوزارة" إلى مدرسة معاذ بن جبل تعليم أساسي، متفقدا الفصول الدراسية واستمع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل التلاميذ للمواد الدراسية المقدمة لهم، موجها برعاية الطلاب المتفوقين علميا و في الانشطة الثقافية والرياضية والفنية وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.

وفي ختام جولته وجه "وكيل الوزارة" الشكر والتقدير لمديري المدارس والعاملين بها، موجها بضرورة الجدية والانضباط وتقدير المسئولية من كافة العاملين لتقديم خدمة تعليمية متطورة لأبنائنا الطلاب.

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