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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالحلوى والهدايا.. استقبال مميز لتلاميذ رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ| صور

مدارس كفر الشيخ
مدارس كفر الشيخ


استقبلت مدارس كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، رياض الأطفال وتلاميذ الصف الأول الابتدائي، في أول يوم لهم دراسي هذا العام، بتوزيع الحلوى والهدايا.

جاء ذلك تنفيذا لقرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتأخير استقبال الأطفال وتلاميذ الصف الأول الابتدائي حتى اليوم الثلاثاء، لكي لا يتأثروا بالزحام الذي تشهده المدارس في بداية العام الدراسي،.

جاء ذلك عقب استقبال المدارس لأطفال الروضة، وتلاميذ الصف الأول الابتدائي، في الأسبوع الماضي، قبل بدء العام الدراسي، خلال أسبوع التهيئة.
 

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وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على توفير سبل الراحة والهدوء للأطفال، واتخاذ كل الوسائل والسبل لترغيبهم في الحضور للمدارس، لأن الانطباع الأول لديهم سيرسخ في أذهانهم، ليكون ذلك محفزاً لهم، مشيداً بما شهدته المدارس من فعاليات لاستقبال الأطفال.
 

وأضاف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، شهدت المدارس استقبالاً مميزاً للأطفال وتلاميذ الصف الأول، وتجاوبوا مع معلميهم من خلال عدد من الفقرات المتعددة، وكان لأسبوع التهيئة الأثر الأكبر لدى الأطفال، ما أزال الرهبة والخوف الذي كان يشعر به الأطفال عند دخولهم المدارس لأول مرة، دون تواجد أولياء الأمور بصحبتهم.

طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بكفر الشيخ
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