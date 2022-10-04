الناقدة خيرية البشلاوى : مشروع فني سيعيد اكتشاف الذات المصرية مرة ثانية

علقت الناقدة خيرية البشلاوى على مشروع مصرى , الذى تم الإعلان عنه من خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالا بذكرى نصر أكتوبر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الناقدة خيرية البشلاوى فى تصريحات خاصة لصدى البلد :" إضافة جديد لإمكانيات القوة الناعمة فى مصر , ونحن فى انتظار هذا وأمس الحاجة لهذا المشروع لإنه سيعيد إكتشاف الذات المصرية مرة ثانية ".

وأضافت الناقدة خيرية البشلاوى :" الشعب المصرى ابتكرالحضارة الإنسانية , وفنون الرسم والنحت والموسيقى وصدرنا الحضارة لشعوب العالم ".

وتابعت الناقدة خيرية البشلاوى :" نحن بحاجة لثروة روحية عظيمة تعادل ما تعنيه الذات المصرية اللى بيحاولوا يطمسوها ".

وأوضحت الناقدة خيرية البشلاوى :" مشروع مصرى هيعيد بعث الذات المصرية والروح المصرية ومقاومتها الحقيقة , ونحن فى انتظار هذا المشروع ".

وشهد الرئيس السيسي فيلمًا تسجيليًا تحت عنوان " مشروع مصري" والذي دشنته إدارة الشئون المعنوية وهو مشروع ثقافي درامي توعوي.



ووجه الرئيس السيسي كلمة لـ أبطال حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر قائلاً: "كان مهم أوي إنكوا تكونوا موجودين النهارده علشان من خلالكم نقول لكل المصريين دلوقتي شوفوا تمن الكرامة بيتعمل ازاي".

وأضاف “السيسي”، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر: "ثمن الكرامة لا بيتعمل بالكلام و لا بالشعارات.. بيتعمل بالدم والتضحيات.. ولما اتعمل بالدم والتضحيات فضل باقي حتى الآن".

وتابع: "عظيم الشرف إننا نلتقي بكم وعظيم الشرف لينا اننا نشوفكو.. ربنا يارب يديكو الصحة ويجازيكو خير على كل ما فعلتموه أنتم وكل أبناء هذا الجيل في وقته.. متشكرين".

وكان قد شاهد الرئيس السيسي فيلمًا تسجيليًا تحت عنوان " مشروع مصري" والذي دشنته إدارة الشئون المعنوية وهو مشروع ثقافي درامي توعوي.

ووجه الرئيس السيسي كلمة لـ أبطال حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر قائلاً: "كان مهم أوي إنكوا تكونوا موجودين النهارده علشان من خلالكم نقول لكل المصريين دلوقتي شوفوا تمن الكرامة بيتعمل ازاي".

وأضاف “السيسي”، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر: "ثمن الكرامة لا بيتعمل بالكلام و لا بالشعارات.. بيتعمل بالدم والتضحيات.. ولما اتعمل بالدم والتضحيات فضل باقي حتى الآن".

وتابع: "عظيم الشرف إننا نلتقي بكم وعظيم الشرف لينا اننا نشوفكو.. ربنا يارب يديكو الصحة ويجازيكو خير على كل ما فعلتموه أنتم وكل أبناء هذا الجيل في وقته.. متشكرين".