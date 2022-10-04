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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قنصل أجنبي يعتصم أيضًا.. الاقتحامات تتواصل في بنوك لبنان

اقتحامات لبنان
اقتحامات لبنان

كشفت جمعية المودعين اللبنانيين، أن القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان، جورج سيام، يعتصم داخل أحد المصارف، مطالبًا بالحصول على وديعته المالية.

قنصل أجنبي يعتصم

وقالت جمعية المودعين اللبنانيين في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إن المودع جورج سيام، وهو القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان، لا يزال داخل مصرف "انتركونتينانتال" فرع الحازمية، ويعتصم هناك مطالبًا بالحصول على وديعته.

وأصبحت عمليات اقتحام المصارف واحتجاز رهائن، ظاهرة "طبيعية" ومتكررة في لبنان. 

وشهد لبنان اليوم الثلاثاء، حوالي 3 عمليات اقتحام للمصارف في مناطق مختلفة، وواحدة أمس الاثنين.

وأقدم عسكري متقاعد يدعى علي الساحلي على اقتحام بنك “بي إل سي” في شتورة شاهرًا مسدسًا حربيًا، مطالبًا بوديعته بالدولار الأمريكي، حسب وسائل إعلام لبنانية.

وقالت قناة "العربية"، إن المودع مقتحم البنك كان بحوزته مسدس وقنبلة وقام باحتجاز عدد من الرهائن.

كذلك، اقتحم عدد من موظفي شركة كهرباء قاديشا مصرف «إف إن بي» في طرابلس، احتجاجاً على قرار المصرف حسم 3 في المائة من رواتب ومستحقات الموظفين، حسبما نقلت وسائل الإعلام المحلية عنهم.

وكان لبنان شهد في 16 سبتمبر الماضي، وخلال اليوم نفسه، حوالي 7 عمليات اقتحام لعدة مصارف، أعلنت على إثره جمعية المصارف الإغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية.

وخلال الأشهر الماضية، حصلت حوالي 13 عملية اقتحام للمصارف بلبنان. 

وذكرت جمعية المصارف إن "الاستمرار بسياسة اللامبالاة يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف".

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