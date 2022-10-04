عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين عن مشروع أعمال فنية لبطولات المصريين: يعطي القدوة للأجيال الجديدة

الهام شاهين
الهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن رأيها فى مشروع مصرى الذى يهدف لإنتاج أعمال فنية عن الأبطال المصريين والشخصية المصرية من خلال عدد من الأعمال سواء فى السينما او التلفزيون وهو القرار الذى صدر خلال احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسى بنصر أكتوبر. 

وقالت إلهام شاهين فى تصريح خاص لصدى البلد : "مشروع رائع يظهر بطولات المصريين ويعطى للأجيال الجديدة القدوة وأتصور أن هذا الأمر مهم وتحقق فى عدد من الأعمال مثل الممر والاختيار. 

مشروع مصرى 

مشروع مصري” مشروع ثقافي متكامل سيتم تطبيق فعالياته في كل محافظات مصر وسيتم تنظيم سلسلة مهرجانات واحتفالات ومسابقات في المدارس والجامعات في إطاره، بالإضافة لإطلاق مسابقة روائية متخصصة للمحترفيم والهواة لتقديم أعمال درامية، وإنتاج مجموعة أفلام تسجيلية لتأريخ وسرد مصريتنا بتاريخها القديم والحديث بجودة تليق بالمعايير العالمية.

علاقتها بنجلاء فتحي وهالة سرحان وآثار الحكيم.. إيناس الدغيدي تفتح قلبها لـ"صدى البلد"

الخيانة السبب وبعت عربيتي عشانها.. طليق منة عرفة يكشف سبب الانفصال الحقيقي

كذلك سينتج مشروع مصري مجموعة مسلسلات تلفزيونية ومسلسلات إذاعية ومجموعة من أفلام الرسوم المتحركة للأطفال.

وشهد الرئيس السيسي فيلمًا تسجيليًا تحت عنوان " مشروع مصري" والذي دشنته إدارة الشئون المعنوية وهو مشروع ثقافي درامي توعوي.

ووجه الرئيس السيسي كلمة لـ أبطال حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر قائلاً: "كان مهم أوي إنكوا تكونوا موجودين النهارده علشان من خلالكم نقول لكل المصريين دلوقتي شوفوا تمن الكرامة بيتعمل ازاي".

وأضاف “السيسي”، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر: "ثمن الكرامة لا بيتعمل بالكلام و لا بالشعارات.. بيتعمل بالدم والتضحيات.. ولما اتعمل بالدم والتضحيات فضل باقي حتى الآن".

وتابع: "عظيم الشرف إننا نلتقي بكم وعظيم الشرف لينا اننا نشوفكو.. ربنا يارب يديكو الصحة ويجازيكو خير على كل ما فعلتموه أنتم وكل أبناء هذا الجيل في وقته.. متشكرين".  

الفنانة إلهام شاهين الرئيس عبد الفتاح السيسي إلهام شاهين الرئيس السيسي أكتوبر Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 5 مواسم.. الزمالك يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

حكم تاريخي .. جنايات القاهرة تحكم بحبس والد فتاة المعادي.. تفاصيل

بعد تحركه 41 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

فرمان سويسري.. كولر يوافق علي رحيل 5 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل

سودانية أبلغت عنه.. سائق السويس المخمور قاد السيارة وبجانبه أمين شرطة

ينافس آيفون..هاتف جديد في الأسواق العالمية سعره 3400 جنيه

موضوعات متعلقة

توقف مسلسل يسرا الجديد بعد انسحاب مؤلفه نادر صلاح الدين.. تفاصيل خاصة

الاختيار والممر خير دليل.. طارق الشناوى: مشروع مصرى من أهم القرارات

من تراث نجيب الريحاني.. راندا عبد السلام تشارك فى مسرحية طيب وأمير

تعرضت للخيانة ومكنتش بحب والدى.. تصريحات نارية من دوللي شاهين |تفاصيل

الأمير أباظة: مهرجان الإسكندرية السينمائي لا يتاثر بعدم إقامة نظيره الجونة

تاريخ ميلاده غير محدد..الأمير أباظة يرد على أزمة إلغاء مئوية منير مراد..خاص

لأول مرة.. حضرة العمدة يجمع روبي وبسمة

راغب علامة يكشف عن مسيرته الفنية مع أنغام

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

بسبب أغنية.. مقتل فنان مشهور في تركيا أمام جمهوره |شاهد

صدمة بالدانمارك.. الملكة تعتذر بعد تجريدها أحفادها من ألقابهم.. ما القصة؟

غدر به.. القصة الكاملة لاعتداء موظف على مدير مدرسة ثانوية بسوهاج

السيسي يحذر المصريين من 4 أمراض مزمنة في ذكرى نصر أكتوبر|ما هي؟

مهاجم كاراكاس الفنزويلي.. الزمالك يعلن التعاقد رسميا مع سامسون أكينولا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنين عملاق مرعب يحلق في سماء أحمد آباد بالهند.. فيديو

ازاي تتغدى بـ 10 جنيه أكلة اقتصادية بالفراخ

كوكتيل عصائر لذيذة تقلل الكوليسترول بسرعة

طريقة عمل التونة في المنزل.. أحلى من الجاهز

فيديو

أين كنتم في الإجازة؟.. غضب بالإسكندرية بسبب إخلاء مدرستين للصيانة |فيديوجراف

قطار يوم القيامة.. سيناريوهات روسيا في الحربها النووية.. فيديوجراف

مش هسمح لقوى الشر تخرب البلد.. أهم رسائل السيسي خلال احتفالات أكتوبر

جلس بجانبه أمين شرطة وسودانية أبلغت عنه.. تطور جديد في واقعة سائق طريق السويس "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ