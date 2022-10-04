إلهام شاهين عن مشروع أعمال فنية لبطولات المصريين: يعطي القدوة للأجيال الجديدة

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن رأيها فى مشروع مصرى الذى يهدف لإنتاج أعمال فنية عن الأبطال المصريين والشخصية المصرية من خلال عدد من الأعمال سواء فى السينما او التلفزيون وهو القرار الذى صدر خلال احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسى بنصر أكتوبر.

وقالت إلهام شاهين فى تصريح خاص لصدى البلد : "مشروع رائع يظهر بطولات المصريين ويعطى للأجيال الجديدة القدوة وأتصور أن هذا الأمر مهم وتحقق فى عدد من الأعمال مثل الممر والاختيار.

مشروع مصرى

مشروع مصري” مشروع ثقافي متكامل سيتم تطبيق فعالياته في كل محافظات مصر وسيتم تنظيم سلسلة مهرجانات واحتفالات ومسابقات في المدارس والجامعات في إطاره، بالإضافة لإطلاق مسابقة روائية متخصصة للمحترفيم والهواة لتقديم أعمال درامية، وإنتاج مجموعة أفلام تسجيلية لتأريخ وسرد مصريتنا بتاريخها القديم والحديث بجودة تليق بالمعايير العالمية.

كذلك سينتج مشروع مصري مجموعة مسلسلات تلفزيونية ومسلسلات إذاعية ومجموعة من أفلام الرسوم المتحركة للأطفال.

وشهد الرئيس السيسي فيلمًا تسجيليًا تحت عنوان " مشروع مصري" والذي دشنته إدارة الشئون المعنوية وهو مشروع ثقافي درامي توعوي.

ووجه الرئيس السيسي كلمة لـ أبطال حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر قائلاً: "كان مهم أوي إنكوا تكونوا موجودين النهارده علشان من خلالكم نقول لكل المصريين دلوقتي شوفوا تمن الكرامة بيتعمل ازاي".

وأضاف “السيسي”، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر: "ثمن الكرامة لا بيتعمل بالكلام و لا بالشعارات.. بيتعمل بالدم والتضحيات.. ولما اتعمل بالدم والتضحيات فضل باقي حتى الآن".

وتابع: "عظيم الشرف إننا نلتقي بكم وعظيم الشرف لينا اننا نشوفكو.. ربنا يارب يديكو الصحة ويجازيكو خير على كل ما فعلتموه أنتم وكل أبناء هذا الجيل في وقته.. متشكرين".