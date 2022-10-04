التصريح بخروج 3 معلمات من مستشفى سوهاج الجامعي المصابات بحادث انقلاب ميكروباص

صرح مستشفى سوهاج الجامعي، بخروج 3 معلمات من مصابي حادث إنقلاب ميكروباص يقل 15 مُعلمة من نجع حمادي إلى إحدى مدارس مركز دار السلام الخاصة، جنوب شرق محافظة سوهاج، وذلك بعد تماثلهن للشفاء.

تفاصيل الواقعة

وكان قد زار أحمد خليفة رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بحي بشرق سوهاج بزيارة المعلمات المصابات واللاتي تم نقلهم إلى مستشفى دار السلام والمستشفى الجامعي، موضحًا أن الإصابات متفاوتة، تتراوح بين كسور وكدمات، وأنه تم عمل الأشعة اللازمة للمصابات، وهن يخضعن لتلقى العلاج، لافتًا إلى أنه يوجد بين المصابات 3 شقيقات.

وأشار إلى متابعة اللجنة النقابية للمعلمين بحي شرق سوهاج تطورات الحالة الصحية للمصابات لحظة بلحظة وتوفير كافة سبل الدعم الممكنة.

وكان قد شهد الطريق الصحراوي الشرقي انقلاب سيارة ميكروباص تقل 15 معلمة، ولقيت معلمة في نهاية العشرينات من العمر مصرعها إثر الحادث، كما أصيب 14 من زميلاتها بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.