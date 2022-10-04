إصابة مدير مدرسة بنات على يدي موظف إداري في سوهاج

شهدت مدرسة الثانوية بنات بمدينة ناصر شرق محافظة سوهاج، واقعة تُعد الأولى بالإقليم، حيث تعدى موظف إداري بالمدرسة على مدير المدرسة الثانوية، بسلاح أبيض، عقب طابور الصباح، في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، لأسباب غير معلومة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، مفادها إصابة مدير مدرسة الثانوية بنات بمدينة ناصر شرق المحافظة، بجروح طعنية على يدي موظف إداري، عقب طابور الصباح.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة المدعو (مختار. ا- 45 سنة- مدير مدرسة الثانوية بنات بإدارة سوهاج التعليمية)، بجروح طعنية؛ إثر تعدي موظف إداري بالمدرسة عليه أمام الطالبات بطابور الصباح.

تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، كما حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.