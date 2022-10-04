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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم سوهاج يزور المعلمات المصابات بحادث نجع حمادي

صدى البلد

أوفد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، للاطمئنان على حالة المعلمات المصابات في حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهن أثناء توجههن من محل سكنهم إلى محل عملهن بمدرسة العلا الخاصة بدار السلام، بمستشفى سوهاج الجامعي.

واطمأن وكيل الوزارة على الحالة الصحية للمصابات، موجها الشكر للدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، الذي وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمعلمات المصابات.

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كما أكد الدكتور ياسر محمود على قيام المديرية والمدرسة بمتابعة الحالة الصحية للمصابات لحظة بلحظة وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية لهن.

الجدير بالذكر أن 15 معلمة من معلمات المدرسة تعرضن صباح اليوم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص في الترعة المجاورة للطريق نتيجة انفجار اطار السيارة الخلفي مما أدى إلى وفاة احداهن وإصابة 14 معلمة جميعهن حاتهن مستقرة باستثناء 3 معلمات تم نقلهن للمستشفى الجامعي لإصابتهن باشتباه نزيف.

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