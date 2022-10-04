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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. الظهور الأول لـ سامسون مع الفريق وتدريبات خططية وفنية

صدى البلد

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية وفنية خاصة خلال مران اليوم  الثلاثاء الذي أقيم  على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

و قسم الجهاز الفني اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، و تم التركيز على تنفيذ جمل تكتيكية خاصة بخطة اللعب، استعدادا للمباريات المقبلة، وذلك تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود وروي أجواش المدربين المساعدين.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني على الإشراف على هذه الفقرة ونقل التعليمات بشكل مستمر للاعبين.


ويستعد الفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها  يوم 9 أكتوبر الجاري .

كما شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، انتظام  المهاجم البينيني سامسون أكينيولا، عقب إعلان التعاقد معه بشكل رسمي .

 

ويستعد الفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها  يوم 9 أكتوبر الجاري .

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