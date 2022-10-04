زوجة المجند أحمد البدري: فخورة بتكريم الرئيس السيسي في ذكرى أكتوبر|فيديو

قالت وهيبة أحمد البدري، زوجة الرقيب المجند أحمد البدري، إنها شعرت بالفرح والسرور، خلال تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفرقة "139 صاعقة"، مؤكدة "دعيت لمصر ودعيت للرئيس وكفاية اللي عمله للبلد ربنا يبارك فيه، وربنا يوفقه ويتم عليه فرحته بالناس".

وأضافت “البدري”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية "الحياة"، "الأيام اللي عدت مكنش حد يعرف عننا حاجة.. وزوجي قعد بعد الإصابة في حرب أكتوبر سنة مش بيتكلم وصوته كان رايح.. الشريط اللي كان مسجله في الحرب عن معاملة اليهود فيه كان يخليك تبكي".

وتابعت "عيالي كانوا فرحانين بالتكريم ومستنين خطاب الرئيس.. وجوزي كان بيحكيلي عن الحرب والمكان اللي اتصاب فيه .. ولسه لحد دلوقتي بنزور الناس اللي شالوه وهو مصاب في الإسماعيلية وأرسلوه لرئيس الكتيبة بعد اصابته".

واستطردت “جوزي اضرب من اليهود في حرب أكتوبر وجاله غيبوبة من النزيف ، ولما قام لقى زملائه ميتين جنب منه”.