زاهي حواس يكشف مفاجأة عن آخر الاكتشافات الأثرية| شاهد

كشف زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، آخر تطورات الحملة الشعبية التي أطلقها لاسترداد حجر رشيد ومفاجأة عن آخر الاكتشافات الأثرية.



وقال زاهي حواس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، إن يوم 6 أكتوبر 1973 كنت في مصر، وكانت بعمل حفائر في البحيرة، مضيفا أن نصر أكتوبر كان أعظم نصر، وكان عندي 19 عاما.



وأضاف زاهي حواس وزير الأثار الأسبق، أن العسكرية المصرية على مر العصور تقول إن الجيش حامي مصر، متابعا أنه مصر كان عندها جيش منظم وقوي قبل محمد علي.



وكشف زاهي حواس وزير الأثار الأسبق، آخر تطورات الحملة الشعبية لاسترداد حجر رشيد، قائلا :"كتبنا الوثيقة باللغة العربية والإنجليزية وهتنزل على الإنترنت يوم 25 أكتوبر الحالي، وهنطلب التوقيع على الوثيقة".

30% فقط من الآثار المصرية مكتشفة



وتابع زاهي حواس وزير الأثار الأسبق، أن خلال الفترة المقبلة هيتم الإعلان عن كشف أثري في منطقة سقارة مهمة، لافتا إلى أن تم اكتشاف 30% من الآثار المصرية حتى اليوم.

