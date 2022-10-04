لطفي لبيب: أحتفل بنصر أكتوبر كل عام.. ونحتاج عملا فنيا عن الملحمة

كنت في الجيش التالت..

علق الفنان لطفي لبيب، على فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر، بحضور الرئيس السيسي.

وقال لطفي لبيب في مداخلة هاتفية في برنامج " في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة " سي بي سي"، :" أنا بحتفل كل عام بانتصار أكتوبر وإحساس الاحتفال متواجد داخلنا للأبد ".

وتابع لطفي لبيب:" أنا ممن تبقوا من أبطال حرب أكتوبر، ويارب الوسط الفني يعمل حاجة عن نصر أكتوبر".

واكمل لطفي لبيب:" إحنا عايزين عمل فني يتحدث عن كافة تفاصيل حرب أكتوبر لأن حرب أكتوبر ملحمة كبيرة وبها انتصارات كثييرة “، مضيفا:” كنت احد أفراد الجيش الثالث في حرب أكتوبر ".