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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حرب أكتوبر.. شيرين عبدالوهاب: سعيدة بالناس العظماء اللي رجعوا بلدنا بالشرف والكرامة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

عبرت الفنانة الكبيرة شيرين عبدالوهاب، عن عميق فرحتها بالغناء في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر.

 

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وقالت شيرين عبدالوهاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء،: "مبسوطة أوي بالحفل، والناس العظماء اللي رجعوا بلدنا بالشرف والكرامة في حرب أكتوبر، وسعيدة اني شاركت في الاحتفالية دي واني فرحتكم".
 

 

قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية بالمشاركة مع الطفل محمد أسامة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك احتفالا بالندوة التثقيفية بمناسبة الاحتفال بـ نصر أكتوبر المجيد، وخلال الحفل، قدمت أغنية وطنية حظيت بإعجاب المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتدت فستانا من اللون الأبيض.

شيرين عبدالوهاب الندوة التثقيفية حرب اكتوبر أكتوبر ذكرى حرب أكتوبر

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