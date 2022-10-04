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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب بروج يحقق فوزا مفاجئا على أتلتيكو مدريد بهدفين بدوري أبطال أوروبا

صدى البلد

 

حقق فريق كلوب بروج البلجيكي فوزا مفاجئا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين نظيفين في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

انطلقت المواجهة في الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة.

 

وتقدم للفريق البلجيكي، كمال سواه، في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

بينما أحرز فيران جوتلجا نجم بروج الهدف الثاني في الدقيقة ال ٦٢ من عمر الشوط الثاني 

وكان أتلتيكو مدريد بدأ اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوبلاك
خط الدفاع: ماندافا - سافيتش - خيمينيز - مولينا
خط الوسط: يورينتي - فيتسل - كوكي - كاراسكو
وفي الهجوم: موراتا - جريزمان.

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