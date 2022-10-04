محمد صلاح رجل مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا

فاز محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بجائزة رجل المباراة التي جمعت فريقه رينجرز الاسكتلندي، في دوري أبطال أوروبا.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على رينجرز بهدفين دون مقابل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومنحت اللجنة المنظمة لبطولة دوري أبطال أوروبا، جائزة رجل المباراة لـ “ مو” بعد مساهمته في انتصار فريقه على رينجرز، اليوم الثلاثاء.

محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لـ ليفربول في مباراة اليوم في الدقيقة 53 من ركلة جزاء تحصل عليها زميله لويس دياز.

وكان محمد صلاح قد سجل هدفًا في انتصار ليفربول الجولة الماضية على أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا.