ليلى علوي زوجة بيومي فؤاد بـ "مهمة فى سهل حشيش"

بدأت الفنانة ليلى علوي خلال الفترة الماضية، تصوير فيلم جديد بعنوان "مهمة في سهل حشيش"، ستجسد خلاله شخصية زوجة بيومي فؤاد وتعمل في بنك، وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

وجاء فيلم مهمة في سهل حشيش، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ويضم عددا من النجوم منهم بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، فرح الزاهد، وآخرين.



ومن جانب آخر، تنتظر ليلى علوي تحديد موعد عرض فيلمها التاريخ السري لكوثر الذي تشارك في بطولته مع زينة، وقد انتهى تصويره منذ مطلع العام الجاري 2022، ويضم العمل عددا من النجوم منهم محسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن،غيرهم، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

وشاركت ليلى علوي فى مسلسل "منوّرة بأهلها" من تأليف محمد أمين راضي وإخراج المخرج السينمائي يسري نصرالله في أولى تجاربه في الدراما، وبطولة، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي.

وأحدث أعمالها السينمائية فيلم "ماما حامل"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول أم تستريح أخيرًا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن ماما حامل.

فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وهدى الإتربي وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.