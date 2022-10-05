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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحسن مساك في مصر.. فرج عامر يؤكد نظرة كولر في محمود متولي

صدى البلد

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بلاعب النادي الأهلي محمود متولي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب: "الحمد لله رأيي في محمود متولي لما تمنيت وقلت ارجو عدم اعارتة او بيعه لاني اتذكر انه كان احسن مساك في مصر عندما كان بيلعب في الاسماعيلي، هي دي الحقيقة الذي اكتشفها كولر وقال انه سوف يكون لاعب مهم جدا له عندما تكتمل لياقتة البدنية ويتم شفاءة ١٠٠٪؜".

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وأعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن تعاقد النادي الأهلي مع البرازيلي كاواساكي مارسينهو لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن اللاعب سيصل القاهرة في أي لحظة.

وكتب فرج عامر “مارسينهو البرازيلي القادم من الدوري الياباني اللاعب النفاثة ، حيفكرنا بـ كينو لاعب بيراميدز ولكن أطول وأقوى وأسرع وأكثر تهديفا، أهلاوي ثلاث سنوات قادمة، ويصل القاهرة في أي لحظة”.

ويذكر أن فرج عامر ، كشف عن تصرف غريب حدث مع النادي الأهلي من فريق كاواساكي اليابانى بخصوص التعاقد مع البرازيلى مارسينهو.

صفقة مارسينهو 
وكتب فرج عامر: “كاواساكي مارسينهو النادي الياباني طمع في الأهلي وعايز يزود المقابل المادي بعد ما اتفق مع الأهلي، تصرف غريب لا يليق ولا يتخيله احد من ناد ياباني، الأهلي حيخلص اللاعب لأنه مطلب أساسي لـ  كولر”.

الأهلى فرج عامر محمود متولي

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