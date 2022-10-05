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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: مستعدون لفرض تكاليف باهظة على الدول أو الكيانات الداعمة لـ روسيا

زيلينسكي وبايدن
زيلينسكي وبايدن

رحَّب الرئيس الأمريكي جو بايدن بنجاح الاتفاقية التي سمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، مؤكدا ضرورة مواصلة هذا التوجه.
 

جاء ذلك ، حسب بيان للبيت الأبيض اليوم، خلال اتصال هاتفي بين بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
 

وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة لن تعترف بضم روسيا للأراضي الأوكرانية متعهدا بمواصلة دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها لأطول فترة ممكنة، مشيرا إلى توفير بلاده حزمة مساعدة أمنية جديدة بقيمة 625 مليون دولار تضم أسلحة ومعدات إضافية وأنظمة للمدفعية والذخيرة والمدرعات.


وأكد بايدن استعداد بلاده لفرض تكاليف باهظة على أية دول أو كيانات تقدم الدعم لضم روسيا للأراضي الأوكرانية.
 

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