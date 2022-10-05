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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيقاف سافيو لاعب الأهلي الجديد في حالة واحدة | تفاصيل

سافيو
سافيو

أكد الناقد الرياضي خالد طلعت، أنه سيتم إيقاف برونو سافيو، لاعب النادي الأهلي الجديد، في حالة وصول الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكان برونو سافيو قد حدث مشادة بينه وبين أحد الحكام أثناء تواجده في فريقه السابق بوليفار البوليفي، مما أثار الجدل حول اقترابه من الإيقاف لمدة قد تصل إلى 6 أشهر.

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وقال خالد طلعت في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر في برنامج “اللعيب”: “اللاعب سافيو لم يعتدي على الحكم من الأساس”.

وتابع: “العقوبة مش هتزيد عن إيقاف 4 مباريات، وفي حالة وصول الأمر للفيفا ممكن يطبق في مصر”.

وأضاف: “بنسبة كبيرة مش هتطبق العقوبة في مصر وهتصبح عقوبة داخلية فقط”.

سافيو لاعب الأهلي

واختتم: “حتى لو اطبقت في مصر هتصبح العقوبة لـ سافيو من مباراتين لـ 4 مباريات والقصة بسيطة وأطمئن جمهور الأهلي”.

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سافيو الأهلى بوليفار البوليفي مصر برونو سافيو النادي الأهلي

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